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Лидер Вереса: Грустить некогда – впереди Кубок Украины
Верес не смог обыграть Ингулец
nkveres.com
Полузащитник и один из лидеров "Вереса" Виталий Дахновский подытожил и
"Отдавая номинальным хозяевам должное за боевитость, на мой взгляд, "Верес" был ближе к победе. В выгодных позициях оказывались Руслан Степанюк, Николай Гайдучик, но не забили.
Конечно, и "Ингулец" недоволен потерей очков, потому что ведет тяжелую борьбу за выживание, поэтому сегодняшняя ничья – в пользу наших конкурентов. Впрочем, грустить некогда, надо оперативно поработать над ошибками, допущенными в Кривом Роге, и постараться исправить прицел.
Ведь у "Вереса" на очереди – четвертьфинальный поединок Кубка Украины, который состоится уже 2 апреля в Ровно", – сказал Дахновский.
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