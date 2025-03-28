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Лидер Вереса: Грустить некогда – впереди Кубок Украины

Премьер-лига
Обновлено

Верес не смог обыграть Ингулец

Лидер Вереса: Грустить некогда – впереди Кубок Украины

nkveres.com

Новина українською

Полузащитник и один из лидеров "Вереса" Виталий Дахновский подытожил игру с "Ингульцом" (0:0) в 22-м туре УПЛ.

"Отдавая номинальным хозяевам должное за боевитость, на мой взгляд, "Верес" был ближе к победе. В выгодных позициях оказывались Руслан Степанюк, Николай Гайдучик, но не забили.

Конечно, и "Ингулец" недоволен потерей очков, потому что ведет тяжелую борьбу за выживание, поэтому сегодняшняя ничья – в пользу наших конкурентов. Впрочем, грустить некогда, надо оперативно поработать над ошибками, допущенными в Кривом Роге, и постараться исправить прицел.

Ведь у "Вереса" на очереди – четвертьфинальный поединок Кубка Украины, который состоится уже 2 апреля в Ровно", – сказал Дахновский.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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