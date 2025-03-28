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Хавбек Полесья: Сегодня на поле был Редондо, а не Сарапий

Премьер-лига

Полесье обыграло ЛНЗ

Хавбек Полесья: Сегодня на поле был Редондо, а не Сарапий

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Полесья" Руслан Бабенко прокомментировал победу своей команды над ЛНЗ (1:0) в 22-м туре УПЛ.

– За счет чего удалось победить?

– За счет желания, прежде всего. Очень хотелось, чтобы игра наступила, потому что после неудачной игры с "Вересом" очень хотелось поскорее реабилитироваться перед болельщиками.

Выиграли за счет желания, больше хотели выиграть, за счет какого-то единства – это то, о чем мы договаривались в раздевалке в течение этих 2 недель. Очень поздравляю всех.

– Сегодня важную роль сыграли стандарты – дважды "Полесье" забило с них, один мяч засчитали, другой нет. Насколько много времени команда уделяет стандартам в течение тренировочного процесса?

– Как всегда. У нас есть тренер, который много времени посвящает стандартам. Всегда раз в неделю мы очень тщательно тренируем эти стандарты. Сегодня они сыграли очень важную роль.

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– Сегодня рядом с вами в опорной зоне играл Сарапий в зависимости от того, на оборону или атаку играла команда. Комфортно ли было с ним играть?

– Редондо сегодня был, а не Сарапий. Да, очень комфортно. Если даже 10 будут против меня и Сарапия – я возьму Сарапия, потому что он всегда будет играть до последнего.

Но не только Сарапий – давайте о всех говорить. Возможно, мы сыграли незрелищно, но более так прагматично, и это сыграло ключевую роль сегодня.

– Во время международной паузы многие футболисты "Полесья" были травмированы. У вас был очень непростой контрольный матч с "Буковиной", Женя Волынец накануне уехал домой. Он уже смску вам написал?

– Да, уже написал, поздравил, потому что он там немного приболел. Многие сборники разъехались, много ребят было молодых на тренировках – даже на 14-15 лет младше меня тренировались ребята. Возможно, эти 2 недели были важнее для них, чем для нас.

Представьте, как тяжело нашему тренеру ставить состав, потому что некоторые ребята приехали только вчера, и не все в одинаковых кондициях.

Но командный дух был сегодня на поле, и все показали, что переезды, не переезды, кто-то на 100 процентов был готов, кто-то не знаю на сколько – но все показали, что матч с "Вересом" был случайностью.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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