Трудная победа житомирян в Черкассах после позорного разгрома в Ровно. Разбор матча ЛНЗ – Полесье

На паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных, команды пошли в разных настроениях. "Полесские волки" проиграли ровенскому "Вересу" со счетом 5:1 в Ровно, что стало самым большим поражением в истории клуба в УПЛ, а "ЛНЗ" дома победил "Колос" с разницей в два мяча, при этом не пропустив, что добавило уверенности команде Романа Григорчука.

Матч 22-го тура начался с активного прессинга житомирян, которые пытались не дать команде соперника выйти со своей половины поля. Интересно то, что Имад Ашур выпустил на этот матч трех центральных защитников, которые вместе с Михайличенком и Майсурадзе (слева и справа соответственно) должны были формировать пятерку защиты - возможно, тренер "Полесья" просто "насмотрелся" последнего матча сборной и решил повторить. Но на самом деле этого не произошло, потому что Эдуард Сарапий, когда-то игравший в начале своей карьеры опорного полузащитника в запорожском "Металлурге", образовал пару в этой зоне вместе с капитаном команды Русланом Бабенко. Борис Крушинский находился выше, на линии вингеров с Назаренком и Гонсалвешем, а Алексей Гуцуляк играл единственного нападающего, правда, иногда "оттягиваясь" назад, а на его место (особенно во время прессинга команды) "заступал дежурить" Борис Крушинский.

Эдуард Сарапий, если учитывать его другую позицию (центрального защитника), на которой он играет в последние годы, отыграл очень прилично, часто "накрывал" игроков "ЛНЗ" и после отбора пытался "разрезными" передачами находить партнеров по команде.

Во второй части первого тайма житомиряне забили, "фиолетово-белые" упустили одного из самых высоких футболистов в составе "Полесье" - Сергея Чоботенко, но после просмотра ВАР стало понятно, что не обошлось без помощи игры рукой, и мяч был отменен.

Черкасская команда делала акцент на Танковском, который, кстати, играл против своей бывшей команды и Оливье Тилля, которые "дирижировали" игрой своей команды во второй зоне. Против них лично и активно играли полузащитники противника, но в первом тайме было много неплохих эпизодов, когда после перевода Тиллем игрового снаряда на левый фланг Эйнел Соареш подхватывал его и прорывался сквозь "защитные редуты" "Полесья", создавал опасность. Несколько раз мяч после удачных действий Эйнела оказывался в штрафной площадке команды в зеленой форме, но до акцентированного удара так и не дошло. Футболисты "ЛНЗ" часто ошибались на своей половине поля после удачных действий прессинга "Полесья", но на перерыв после первого тайма команды отправились с нулями на табло и в целом с ровной игрой.

Вторая часть игры началась в тех же составах, тренеры решили не менять наработки своих тактик. Житомиряне сделали несколько неплохих подходов к воротам оппонента, где мимо ворот пробивали сначала Гонсалвеш, а затем Сарапий. А на 53-й минуте мяч после удара Гуцуляка и рикошета от игрока попал в перекладину. После чего, пока зрители УПЛ ТВ наслаждались повторами, которые нам любезно предоставляли операторы, мы пропустили забитый мяч "Полесья". И только потом увидев, как именно был забит гол – Назаренко выполнял подачу с угла поля и закручивал мяч в ворота соперника, а голкипер "ЛНЗ" Кучеренко плохо сыграл на выходе, махнув мимо мяча, а на дальней стойке "поджидал" на эту ошибку Борис Крушинский, которому можно было ничего и не делать, главное, чтобы мяч попал в него, в принципе, что-то подобное и произошло.

Далее команды произвели замены, видоизменяя свои тактические схемы. У "Полесье" вышел номинальный нападающий Факундо Батиста, заменив Андре Гонсалвеша, который оставил свой фланг для смещения на него Алексея Гуцуляка, занявшего свою привычную позицию и отдавшего "острие" для уругвайского форварда, который позже существенно добавит спокойствию для своей команды впереди, подыгрывая своим партнерам. В "ЛНЗ" с тактических изменений можно сконцентрировать внимание на выходе Наумца вместо Эйнела Соареша и изменении позиций с Пасичем слева направо. Почему Роман Григорчук не захотел заменить Мухаррема Яшари, у которого сегодня не пошла игра, и косовар откровенно "растворился" на футбольном поле непонятно.

В дальнейшем игру можно охарактеризовать следующей фразой: "Одни не могли, а другие не хотели". А из опасности единственное, что реально можно вспомнить, это момент Адмира Бристрича, который раньше появился на поле вместо Александра Назаренко и стал на "непривычную" для себя позицию слева. Босниец после выхода один на один с вратарем Кучеренко "замедлил" с ударом и упустил прекрасный шанс удвоить преимущество своей команды и избежать нервных минут в конце матча.

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В конце концов "Полесье" удержало "сухую" победу и продолжает "преследовать" донецкий "Шахтер" в турнирной таблице, оставаясь четвертой командой чемпионата. Коллектив Романа Григорчука продолжает наигрывание и "поиски" своей игры после прихода тренера зимой, располагаясь чуть ниже середины таблицы. У команды нет риска понижения в классе, равно как и еврокубковых возможностей по крайней мере в этом сезоне.

Следующий уикенд "ЛНЗ" поедет в Одессу, где проведет матч с "Черноморцем" - игра, которая непременно будет важна и чувственна для Романа Иосифовича Григорчука. А "Полесье" в Житомире примет львовские "Карпаты", где встретятся два тренера, связанных со структурой PASS.