"Спишем это на молодежь", - Кобин подвел итог матча с Вересом

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин подвел итог матча 22-го тура УПЛ с "Вересом" (0:0) .

– Результат закономерен?

– Если брать последние результаты "Вереса" и наши результаты – наверное, где-то результат закономерен. Возможно, небольшое преимущество было по моментам у команды соперника. Что я хочу отметить у своей команды – это очень плохой 1-й тайм. Мы плохо вошли в игру. Спишем это на молодежь, у которой не получился 1-й тайм.

На 2-й тайм вышли сконцентрированнее, навязали больше агрессии, выровняли игру, но до голевых моментов не доводили. Счет по игре. Хочу только поздравить свою команду с неплохим 2-м таймом.

– Хочется разобрать один из эпизодов, когда получил желтую карточку Роман Волохатый в эпизоде, когда он столкнулся с Куция. Ваша оценка эпизода: была там желтая?

– Я считаю, что не было желтой, потому что наш игрок делал навесную передачу, он ее выполнил, и просто по инерции нога двигалась. Не может игрок сделать правой ногой передачу, и чтобы она осталась на месте.

Конечно, как минимум желтой карточки не было. Я считаю, что и фол в таких эпизодах не следует давать. Потом, если бы какой-то момент с этого или гол был забит – тогда есть ВАР, и можно тогда просматривать и правильно оценивать ситуацию. Я считаю, что там ничего не было.

– Можно ли сказать, что сегодня "Ингульцу" для того, чтобы получить более позитивный результат, не хватило опыта?

– Да, действительно. Все понимают, что мы омолодили команду. Сейчас средний возраст команды достаточно небольшой, и, конечно, ребятам не хватает.

Это и результаты показывают: мы одну игру выигрываем, потом у нас где-то или один тайм невнятный, или вообще игра невнятная. Нужно становиться более стабильными.

Я им в этом плане стараюсь помочь, но все равно мы понимаем, что молодежи нужно время для того, чтобы они стали стабильными, стали игроками определенного уровня.

– Как минимум ситуативно команда поднялась на одну ступеньку в турнирной таблице, плюс есть игра в запасе. Придаст ли это оптимизму вашим подопечным?

– Конечно. Мы ведь никому ничего отдавать не собираемся, мы продолжаем бороться за то, за что мы хотим бороться. Если кто-то считает нас слабой командой – это для нас хорошо, мы к этому готовы. Мы будем играть до конца, а там посмотрим в конце мая, кто будет на каких позициях, – сказал Кобин.