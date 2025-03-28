"Нам все равно приятно", - президент Вереса озвучил годовой бюджет клуба

Президент " Вереса " Иван Надеин рассказал о бюджете ровенского клуба.

– Вы сказали, что у вас бюджет – 3 млн евро.

– Да, где-то так.

– Как вы оцениваете в рамках лиги – это какое место примерно?

– Думаю, что где-то предпоследнее. Возможно, где-то 3-е с конца.

– Как вы видите свои горизонты роста, долгосрочные планы?

– Нам все равно приятно, что мы с 3-м с конца бюджетом занимаем 7-8 место – значит, мы двигаемся в правильном направлении.

– Ниже вас "Левый Берег" и "Ингулец"?

– "Ингулец" и, может, даже "Оболонь". А может, "Левый Берег". Сложно сказать, потому что нет такой прозрачности. Я свой бюджет знаю, может кто-то знает свой, но не скажет.

– Буткевич не говорил вам свой бюджет.

– Нет.

– Как думаете, ваш бюджет будет увеличиваться?

– Важно, сколько из этого бюджета мы зарабатываем, я бы так сказал.

– Сколько зарабатываете?

– Неплохо. Думаю, больше чем… Здесь мы как раз явно выше 7-го места.

– В процентах, вы имеете в виду?

– В процентах от бюджета точно. Думаю, в процентах от бюджета мы – на одном из первых мест. Думаю, больше половины мы зарабатываем.

У нас около 40 разного уровня партнеров. Не думаю, что в клубах есть столько разных партнеров. Это и бизнес-клуб, есть спонсоры разных уровней, у нас ютуб даже платный.

– А меньшую половину вы закрываете сами?

– Да.

– Бесполезно потраченные деньги на футбол, как сказал бы наш зритель.

– Футбол все равно станет активом и станет бизнесом.