Судаков: В ближайшие пять лет хочу совершить максимальный рывок в своей карьере

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.

– Раньше ты рассказывал, что Италия – идеальная страна для твоего дальнейшего профессионального развития. Если бы ты мог выбирать страну для своей дальнейшей жизни и развития, какую именно выбрал бы и почему?

– Да, Италия действительно кажется мне идеальной для развития, особенно для моего стиля игры. Серия А – это лига, где большое внимание уделено тактике, технике, командной игре, и я уверен, что мог бы там еще больше прогрессировать. Кроме того, там замечательная футбольная культура, фантастические болельщики, исторические клубы – это мотивирующая среда расти.

Но если говорить о стране для жизни и развития в целом, то выбор сложен. Я рассматривал бы также Великобританию – Премьер-лига, пожалуй, самый сильный чемпионат мира, где футбол самый быстрый, интенсивный, а конкуренция просто безумная. Играть там – это вызов, который хочется принять.

Испания тоже интересна – там техничный футбол, идеальные условия для атакующих игроков, а еще климат, который более комфортен для жизни. Но если видеть не только футбол, но и место, где хотелось бы жить в будущем, трудно сказать.

Сейчас для меня самое главное – карьера, возможность развиваться и играть на самом высоком уровне. А где это будет – покажет время. Конечно, больше всего мечтаю, чтобы играть в мирной Украине. Это мой дом, и я всегда буду им гордиться, независимо от того, в какой стране буду выступать в будущем.

– В общем, как ты видишь дальнейшее развитие своей карьеры в ближайшие 5 лет?

- Я всегда ставлю перед собой серьезную цель, поэтому в ближайшие пять лет хочу совершить максимальный рывок в своей карьере. Первое и главное – стать еще лучшим игроком, чем сейчас. Хочу развивать все аспекты своей игры – тактику, технику, физику, быстроту решений. Чтобы в любом чемпионате и команде, я мог показывать стабильно высокий уровень.

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Второе – играть на самом высоком уровне. Хочу испытать свои силы в топ-чемпионате, почувствовать другой футбол, другую конкуренцию, новые вызовы. Где именно – пока сказать трудно, но я хочу играть в клубе, который борется за трофеи и выступает в Лиге чемпионов.

Также мечтаю играть на большом международном турнире за сборную Украины. Это особая мотивация – представлять свою страну, сражаться за нее на самом высоком уровне. Будет это Евро или чемпионат мира – неважно, главное, чтобы мы туда попали и смогли показать хороший результат.

Но больше всего я хочу, чтобы все это происходило в мирной Украине. Я мечтаю, чтобы мы играли в нормальных условиях, чтобы наш футбол вернулся на довоенный уровень, чтобы стадионы снова были заполнены болельщиками. Следовательно, ближайшие 5 лет – это время для роста, вызовов и больших задач. Я готов много работать, чтобы добиться всего, о чем мечтаю.