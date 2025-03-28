"Я просто увидел, что он летит", - Крушинский рассказал, как забил ЛНЗ

Хавбек "Полесья" Борис Крушинский прокомментировал победу над ЛНЗ (1:0) в 22-м туре УПЛ.

– Ваш гол стал победным. Вспомните тот момент.

– Хорошая подача от Назаренко пошла. Все, что требовал тренерский штаб – насытить возле вратаря зону и просто вбегать в ворота. Так получилось, что хорошо сыграли все защитники, заблокировали вратаря – и я просто на дальней коленом занес мяч в ворота.

– Среди большого количества футболистов во вратарском как вы так сориентировались, что были первыми на мяче?

– Я просто увидел, что он летит, просто колено подставил, и все.

– Где-то прослеживалось, что, возможно, вы попросили замену перед забитым мячом, или вас хотели заменить, и потом, когда вы отличились, Имад Ашур немного отложил ваш отдых.

– Я просто приехал с дороги, очень тяжело было физически – прям очень. Уже не мог продолжать, но позже нашел в себе силы, закончил голом, да и позже поменяли.

– Имеете в виду, что на 90 минут вас физически не хватило?

– Да, 90 минут было очень тяжело. Так же и Майсурадзе только приехал из сборной. Очень тяжелая дорога была.

– Уже скоро матч с "Вересом" в Кубке. Как настраиваетесь на это противостояние?

– Конечно, как на каждую игру. Надо побеждать, у нас недавно матч с ними был, ужасный счет для нас (1:5 – прим.). Поэтому будем делать все возможное, чтобы исправиться и доказать, что это была ошибка.

– Вы в "Полесье" можете сыграть на разных позициях, вы самый большой универсал в команде. Где вам наиболее комфортно играть?

– Наверное, в середине. А где именно в треугольнике – под нападающим или опорным – нет разницы. Где тренер ставит – там и играю.