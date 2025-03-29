Карпаты - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Карпаты" не проигрывают уже три матча, "Черноморец" в том же количестве игр терпел лишь поражения. Исправит ли ситуацию новый наставник "моряков" Александр Кучер?

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Поединок двадцать второго тура УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Черноморец" состоится в воскресенье, 30 марта 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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