Один из основных футболистов Александрии пропустит встречу с Левым Берегом

Как стало известно Sport.ua, в поединке 22-го тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Александрией" гостям из-за повреждения не поможет один из лидеров "горожан" Артем Шабанов.

Также в столицу не приехали Артем Козак, Антон Боль, Сергей Булеца, Никита Шевченко. Вернулись в игру после травмы Джевани и Денис Шостак.

Коллектив из Кировоградской области занимает второе место в чемпионате Украины, набрав 47 очков. Подопечные Ротаня сыграют с "аистами" сегодня в 13:00. Соперник располагается на 11-й строчке (22 балла).