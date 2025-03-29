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Один из основных футболистов Александрии пропустит встречу с Левым Берегом

Премьер-лига
Обновлено

Травма вмешалась в подготовку

Один из основных футболистов Александрии пропустит встречу с Левым Берегом

Фото: ФК Олександрія

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Как стало известно Sport.ua, в поединке 22-го тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Александрией" гостям из-за повреждения не поможет один из лидеров "горожан" Артем Шабанов.

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Также в столицу не приехали Артем Козак, Антон Боль, Сергей Булеца, Никита Шевченко. Вернулись в игру после травмы Джевани и Денис Шостак.

Коллектив из Кировоградской области занимает второе место в чемпионате Украины, набрав 47 очков. Подопечные Ротаня сыграют с "аистами" сегодня в 13:00. Соперник располагается на 11-й строчке (22 балла).

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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