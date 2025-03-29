Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шандрук – о матче в Кривом Роге: Очень тяжелая игра, было видно со стороны. Акклиматизация, здесь другой воздух. Доиграли без тревог
Встреча не затянулась на весь день
Фото: НК Верес
Олег Шандрук прокомментировал ничью с "Ингульцом" (0:0).
"Несколько моментов мы все же создали. Неплохих, я бы даже сказал 100%. Если бы мы сегодня забили один мяч и выиграли – все были бы довольны. В первую очередь хочу поздравить свою команду и поблагодарить каждого, кто участвовал. Очень тяжелая игра, было видно со стороны. Акклиматизация, здесь другой воздух. Пытались, но где-то не удалось. Ну и доиграли без тревог”.
"Куция – это о характере и ходе событий на поле. Команда соперника волевая и они пытаются остаться в Премьер-лиге. Плюс молодая команда, которая хочет себя проявить на уровне УПЛ. Поэтому были стыки. Я очень рад, ведь по предварительной информации нет никаких переломов. Ушиб.
Луан болел, у него была температура, вирус. Сейчас он просто физически не готов. К сожалению”, – сообщил тренер.
"Красно-черные" разделяют шестую строчку с "Карпатами" и "Зарей" (29 очков).
Популярное сейчас
- В Кремле заявили, что РФ может выйти из "энергетического перемирия"
- Официально: Ракицкий возобновил карьеру в УПЛ. ФОТО
- The Telegraph: Трамп, похоже, начинает осознавать, что Кремль оставил его в дураках
- Известен еще один помощник Кучера в Черноморце
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы