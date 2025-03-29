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Шандрук – о матче в Кривом Роге: Очень тяжелая игра, было видно со стороны. Акклиматизация, здесь другой воздух. Доиграли без тревог

Премьер-лига
Обновлено

Встреча не затянулась на весь день

Шандрук – о матче в Кривом Роге: Очень тяжелая игра, было видно со стороны. Акклиматизация, здесь другой воздух. Доиграли без тревог

Фото: НК Верес

Новина українською

Олег Шандрук прокомментировал ничью с "Ингульцом" (0:0).

"Несколько моментов мы все же создали. Неплохих, я бы даже сказал 100%. Если бы мы сегодня забили один мяч и выиграли – все были бы довольны. В первую очередь хочу поздравить свою команду и поблагодарить каждого, кто участвовал. Очень тяжелая игра, было видно со стороны. Акклиматизация, здесь другой воздух. Пытались, но где-то не удалось. Ну и доиграли без тревог”.

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"Куция – это о характере и ходе событий на поле. Команда соперника волевая и они пытаются остаться в Премьер-лиге. Плюс молодая команда, которая хочет себя проявить на уровне УПЛ. Поэтому были стыки. Я очень рад, ведь по предварительной информации нет никаких переломов. Ушиб.

Луан болел, у него была температура, вирус. Сейчас он просто физически не готов. К сожалению”, – сообщил тренер.

"Красно-черные" разделяют шестую строчку с "Карпатами" и "Зарей" (29 очков).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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