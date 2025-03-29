Полузащитник Ингульца: Рассчитывали на большее. Хотя по моментам, которые были у Вереса, хорошо, что у нас есть очко

Валерий Сад прокомментировал ничью с "Вересом" (0:0) в 22-м туре УПЛ.

"Мысли растерянные, потому что не смогли проявить себя, не смогли сделать то, что хотели, нарабатывали. Многое не получалось, много было брака. Какая-то опустошенность, потому что очко есть, но мы рассчитывали на большее. Хотя по моментам, которые были у "Вереса", это хорошо, что у нас есть очко".

“Нам в перерыве сказали, что не хватает агрессии, проигрывали борьбу, подбор, и никакой план наш на игру не работал.

Нам сейчас кровь из носа нужны очки. Мы очень хотим остаться в УПЛ и все для этого делаем. Много желания и где-то у нас нервозность есть. Сейчас такой отрезок чемпионата, что каждый матч для нас как финал”, – заявил футболист аутсайдера.