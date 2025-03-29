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Григорчук: Надеялись на попадание в еврокубковую зону. Надо было обязательно выиграть у Полесья
Тренер разочарован результатом
Фото: ФК ЛНЗ
Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
"Видел реакцию, как ребята шли с поля, они очень-очень недовольны этим результатом. Не думаю что это была проигрышная игра, но и не могу сказать, что мы играли так, как и хотелось. Особенно это касается наших действий в атаке. Мы должны играть гораздо лучше. Был целый ряд неправильных решений – можно было принять другие решения, и это могло придать атаке в тех моментах больше остроты.
Мы перед этой игрой говорили, что это такая игра, победа в которой дает нам надежду и дает нам шансы реально, конкретно подняться в турнирной таблице. Мы не взяли эти 3 очка. Конечно, мы не опускаем руки, но должны реально смотреть на вещи. Мы понимаем, что сейчас от верхней части таблицы мы отдалились”.
"Все понимали, что для нас эта игра в стратегическом плане. Мы могли рассчитывать на достаточно высокое место в таблице. С этим связаны наши действия. Слишком осторожно мы играли. Это не значит, что играли вяло, недостаточно отдавались. Я бы другие слова подобрал. Играли недостаточно уверенно. Наглости, в позитивном смысле, не хватало.
До игры мы надеялись на попадание в еврокубковую зону. Надо было обязательно выиграть и какие-то шансы еще могли быть. Сейчас о еврокубковой зоне мы просто не можем думать. Мы думаем о том, чтобы прогрессировать, учиться лучше играть и не думать о серии игр, а о следующей игре. Мы должны выйти и выиграть”, – уверен специалист.
5 апреля ЛНЗ приедет в Одессу.
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