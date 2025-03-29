Григорчук: Надеялись на попадание в еврокубковую зону. Надо было обязательно выиграть у Полесья

Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

"Видел реакцию, как ребята шли с поля, они очень-очень недовольны этим результатом. Не думаю что это была проигрышная игра, но и не могу сказать, что мы играли так, как и хотелось. Особенно это касается наших действий в атаке. Мы должны играть гораздо лучше. Был целый ряд неправильных решений – можно было принять другие решения, и это могло придать атаке в тех моментах больше остроты.

Мы перед этой игрой говорили, что это такая игра, победа в которой дает нам надежду и дает нам шансы реально, конкретно подняться в турнирной таблице. Мы не взяли эти 3 очка. Конечно, мы не опускаем руки, но должны реально смотреть на вещи. Мы понимаем, что сейчас от верхней части таблицы мы отдалились”.