Ашур: Не могли допустить подобного, что было в игре с Вересом. Этот матч – и о волевых качествах, и о достоинстве

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал победу над ЛНЗ (1:0) в 22-м туре УПЛ.

"Мы рады, что удалось выиграть. Конечно, нелегко, и не ожидали, что будет легко против такого соперника с таким подбором игроков. Я очень рад, что ребята, учитывая предыдущий матч, паузу, то разрозненное, полярное состояние, в котором вернулось определенное количество игроков, учитывая то, что кто-то вернулся к тренировке вчера, позавчера, речь шла о том факте, что мы не можем допустить подобного, что было в предыдущей игре. Этот матч – и о волевых качествах, и о достоинстве. Ребятам очень благодарен за победу”.

"Мы в четверг провели первую тренировку за 2 недели в полном составе, по крайней мере, физически игроки присутствовали на базе. За день до этого мы провели первую тренировку после возвращения трех сборников наших. На всех абсолютно повлияло путешествие. Так же игровое время – кто-то получил его, кто-то не получил. Это не было для нас неожиданным. Все равно тот факт, что игроки "Полесья" получают вызовы в национальную сборную и получают возможность выступать за родную страну, проявлять себя на международной арене – это для клуба, как ни крути, огромный плюс".

"Этот плюс – на одной стороне весов, на другой – как нам справиться с отсутствием игроков. Команды, которые растут, или имеют опыт в таком режиме – возможно, они адаптированы. Мы адаптируемся к этому. Мы понимали, что и как будет и готовились в соответствии с теми игроками, которые были в наличии", – заявил тренер.

"Волки" набрали 37 очков и закрепились на 4-м месте.