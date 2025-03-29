  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ашур: Не могли допустить подобного, что было в игре с Вересом. Этот матч – и о волевых качествах, и о достоинстве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ашур: Не могли допустить подобного, что было в игре с Вересом. Этот матч – и о волевых качествах, и о достоинстве

Премьер-лига
Обновлено

Поражение в Ровно запомнится надолго

Ашур: Не могли допустить подобного, что было в игре с Вересом. Этот матч – и о волевых качествах, и о достоинстве

polissyafc.com

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал победу над ЛНЗ (1:0) в 22-м туре УПЛ.

"Мы рады, что удалось выиграть. Конечно, нелегко, и не ожидали, что будет легко против такого соперника с таким подбором игроков.

Я очень рад, что ребята, учитывая предыдущий матч, паузу, то разрозненное, полярное состояние, в котором вернулось определенное количество игроков, учитывая то, что кто-то вернулся к тренировке вчера, позавчера, речь шла о том факте, что мы не можем допустить подобного, что было в предыдущей игре. Этот матч – и о волевых качествах, и о достоинстве. Ребятам очень благодарен за победу”.

Читайте такжеАшур высказался о заявления экс-вицепрезидента Полесья о задании минимум на сезон – победе в кубке и чемпионате

"Мы в четверг провели первую тренировку за 2 недели в полном составе, по крайней мере, физически игроки присутствовали на базе. За день до этого мы провели первую тренировку после возвращения трех сборников наших. На всех абсолютно повлияло путешествие. Так же игровое время – кто-то получил его, кто-то не получил.

Это не было для нас неожиданным. Все равно тот факт, что игроки "Полесья" получают вызовы в национальную сборную и получают возможность выступать за родную страну, проявлять себя на международной арене – это для клуба, как ни крути, огромный плюс".

Читайте такжеАшур: Любой проект требует времени - Полесье это или Манчестер Сити

"Этот плюс – на одной стороне весов, на другой – как нам справиться с отсутствием игроков. Команды, которые растут, или имеют опыт в таком режиме – возможно, они адаптированы. Мы адаптируемся к этому. Мы понимали, что и как будет и готовились в соответствии с теми игроками, которые были в наличии", – заявил тренер.

"Волки" набрали 37 очков и закрепились на 4-м месте.

По теме
yellow-arrow
Григорчук: Надеялись на попадание в еврокубковую зону. Надо было обязательно выиграть у Полесья
yellow-arrow
Полузащитник Ингульца: Рассчитывали на большее. Хотя по моментам, которые были у Вереса, хорошо, что у нас есть очко
yellow-arrow
Шандрук – о матче в Кривом Роге: Очень тяжелая игра, было видно со стороны. Акклиматизация, здесь другой воздух. Доиграли без тревог
Полесье (Житомир) Имад Ашур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости