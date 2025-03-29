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Шандрук: С Кобиным часто видимся, учимся вместе. Знаю, что ему очко не много удовольствия приносит
Соперники поделили баллы
Фото: Верес
Олег Шандрук выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.
"Относительно Шарая. Поле было тяжелое, шипы не держали у многих игроков. У Шарая нога поехала и повредил ахилл. Трудно сказать, сколько времени нужно, чтобы восстановиться до игры следующей. Она у нас уже в среду.
Конечно, мы хотим, чтобы Венделл нам помог. Ему нужно адаптацию пройти. В той интенсивности, в которой мы играем, физическое состояние хочется подтянуть. Плюс есть требования, определенные тактические моменты, потому мы им не рисковали. Даже игроки, вышедшие на 10 минут, проседали очень быстро в физическом плане”.
"С Кобиным часто видимся, потому что учимся вместе. Хорошая коммуникация. Немножко подняли друг другу настроение. Я знаю, что ему очко не много удовольствия приносит и нам в том числе. Но есть ничья, боевая ничья и надеюсь, что в дальнейшем будут интересные игры", – уверен специалист.
"Верес" уже 8 раз делил очки в этом сезоне.
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