Шандрук: С Кобиным часто видимся, учимся вместе. Знаю, что ему очко не много удовольствия приносит

Олег Шандрук выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

"Относительно Шарая. Поле было тяжелое, шипы не держали у многих игроков. У Шарая нога поехала и повредил ахилл. Трудно сказать, сколько времени нужно, чтобы восстановиться до игры следующей. Она у нас уже в среду.

Конечно, мы хотим, чтобы Венделл нам помог. Ему нужно адаптацию пройти. В той интенсивности, в которой мы играем, физическое состояние хочется подтянуть. Плюс есть требования, определенные тактические моменты, потому мы им не рисковали. Даже игроки, вышедшие на 10 минут, проседали очень быстро в физическом плане”.