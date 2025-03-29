Сад: Мы голодные и это наш плюс. Должны бороться и остаться в УПЛ

Валерий Сад надеется, что "Ингулец" удержится в элите.

"Классная команда "Верес", разобрали ее, я ее разобрал индивидуально, потому что играл там. Но особого настроя не было, потому что много игр после ухода я уже сыграл против "Вереса".

"Неплохо в плане результата начали второй круг за счет безумного желания, самоотдачи, агрессии и борьбы. Если мы где-то будем проигрывать в этих факторах, то шансов у нас будет мало.

Этими факторами мы должны уцепиться, потому что мы голодные и это наш плюс. За счет этого мы должны бороться и остаться в УПЛ”, – сказал Сад.