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Сад: Мы голодные и это наш плюс. Должны бороться и остаться в УПЛ

Премьер-лига

Аутсайдер на 2 балла отстает от зоны переходного плей-офф

Сад: Мы голодные и это наш плюс. Должны бороться и остаться в УПЛ

Фото: Роман Породько

Новина українською

Валерий Сад надеется, что "Ингулец" удержится в элите.

"Классная команда "Верес", разобрали ее, я ее разобрал индивидуально, потому что играл там. Но особого настроя не было, потому что много игр после ухода я уже сыграл против "Вереса".

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"Неплохо в плане результата начали второй круг за счет безумного желания, самоотдачи, агрессии и борьбы. Если мы где-то будем проигрывать в этих факторах, то шансов у нас будет мало.

Этими факторами мы должны уцепиться, потому что мы голодные и это наш плюс. За счет этого мы должны бороться и остаться в УПЛ”, – сказал Сад.

Полузащитник присоединился к клубу из Кировоградской области минувшей зимой и провел 28 поединков.

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Ингулец (Петрово) Валерий Сад
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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