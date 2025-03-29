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Сад: Мы голодные и это наш плюс. Должны бороться и остаться в УПЛ
Аутсайдер на 2 балла отстает от зоны переходного плей-офф
Фото: Роман Породько
Валерий Сад надеется, что "Ингулец" удержится в элите.
"Классная команда "Верес", разобрали ее, я ее разобрал индивидуально, потому что играл там. Но особого настроя не было, потому что много игр после ухода я уже сыграл против "Вереса".
"Неплохо в плане результата начали второй круг за счет безумного желания, самоотдачи, агрессии и борьбы. Если мы где-то будем проигрывать в этих факторах, то шансов у нас будет мало.
Этими факторами мы должны уцепиться, потому что мы голодные и это наш плюс. За счет этого мы должны бороться и остаться в УПЛ”, – сказал Сад.
Полузащитник присоединился к клубу из Кировоградской области минувшей зимой и провел 28 поединков.
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