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Григорчук рассказал, что для него означает следующий матч против Черноморца

Премьер-лига

Тренер встретится с бывшим клубом

Григорчук рассказал, что для него означает следующий матч против Черноморца

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Роман Григорчук выступил на пресс-конференции после поединка с "Полесьем".

"Понимали, что будет высокая плотность и наши инсайды будут под опекой. "Полесье" сыграло иначе с двумя опорниками с защитными характеристиками. Это было для того, чтобы максимально нейтрализовать наших инсайдов. Как бы соперник не строил игру, если с нами плотнее играют, то мы должны изменять игру?

Мы должны находить способы и переигрывать оппонентов. Да, можно было бы добавить вертикальных передач, за спину. Не можем сказать, что кто-то сыграл слабее, чем мог бы. В целом в атаке должны смотреться сильнее. Мы хотим играть больше в комбинационный футбол и чтобы игроки середины поля были сильнее в атаке”.

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"Каждая игра для меня принципиальна. Игра с "Черноморцем" не будет выделяться от других. Что касается моментов моральных, то она будет немного другая. "Черноморец" для меня много значит. Но мы направляем все усилия, чтобы выиграть игру.

Важно, чтобы каждый игрок постарался быть лидером. Чтобы своим примером заводил других, заряжал. По такой цепочке было бы все гораздо лучше. У меня были такие партнеры по команде, когда я с ними играл – это просто невозможно не играть и невозможно не отдаваться полностью. Понимаешь, что эти люди отдают всю жизнь этому футболу".

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"О смысле всегда надо думать, потому что каждый раз ты анализируешь. Ты что-то делаешь и должен понимать, что это тебе дает. И когда моменты возникают у наших ворот – ошибки или рискованные действия - надо думать об этом, стоит ли это использовать вообще, что нужно исправить. Без этого обойтись очень тяжело в нашей ситуации. Мы много работаем над комбинационными вещами", – заявил тренер.

Роман Иосифович возглавлял "моряков" в 2010-2014 и 2022-2024 годах.

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Роман Григорчук Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
YouTube-канал ЛНЗ
Опубликовал: Александр Симченко
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