Ашур – о спорных эпизодах: Ничего пока не могу сказать. Надо посмотреть. Был пенальти, не был пенальти – не видел

Имад Ашур ответил на вопросы журналистов после победы над ЛНЗ.

"По поводу игры – она ​​не была легкой. Вы же понимаете, один гол. Все могло измениться в одном эпизоде ​​в одном или ином направлении. Хотели сделать следующий шаг после предыдущего матча. Это было желание реабилитироваться. Очень рад за Алексея. Его эмоции, когда он гол забил Бельгии, были настолько искренними, насколько это возможно. Его статус в команде никогда не подвергался сомнению. Я рад, что он нашел силы, несмотря на время, которое провел в сборной, несмотря на путешествие, провел столько времени на поле и так же приносит пользу уже "Полесью". Возможно, не планировали дать ему столько времени, потому что впереди кубок, но как есть. Спрашивали его в течение матча о состоянии – жалоб не было”.

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[Нарушал ли правила Сарапий во время борьбы с Кучеренко] "Ничего пока не могу сказать. Я не пересматривал пока никаких эпизодов. Надо посмотреть. Первый гол, который не засчитали, и этот эпизод. Был пенальти, не был пенальти – не видел. Конкретно в этот момент ничего не могу прокомментировать. Времени мало, в субботу уже восстановление, компенсаторная тренировка. Также будем смотреть, в каком мы состоянии подойдем к следующему матчу. Ибо есть немало вопросов, проблем, но если ребята будут демонстрировать волю, достоинство – мы сможем пройти любую ситуацию. Все же сложные ситуации любому коллективу важны – посмотреть, как мы держим удар и можем сделать выводы, найти в себе ресурс, чтобы двигаться вперед – достойно, уверенно и с желанием быть лучшими”, – сказал Ашур.

В среду "волки" будут играть с "Вересом" в ¼ финала КУ.