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"В площади ворот не разрешается...". Судейский эксперт заявил об ошибке лучшего арбитра Украины в одном из матчей УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ - Полесье 0:1. Судейский анализ матча

"В площади ворот не разрешается...". Судейский эксперт заявил об ошибке лучшего арбитра Украины в одном из матчей УПЛ

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Только начался 22-й тур УПЛ, как в матче ЛНЗ – "Полесье" наш лучший арбитр Николай Балакин допустил грубую ошибку, засчитав гол после нападения на вратаря черкасской команды. Об этом UA-Футболу рассказал эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

"В площади ворот не разрешается...". Судейский эксперт заявил об ошибке лучшего арбитра Украины в одном из матчей УПЛ - изображение 1

скріншот з трансляції

- В процессе игры были два момента, которые заслуживают внимания, - берет слово эксперт. - На 26-й минуте после подачи углового игрок "Полесья" Чоботенко забил мяч. Сначала арбитр Балакин не заметил игру рукой со стороны Чоботенко, но арбитр VAR Пасхал вмешался, подсказал коллеге, после чего гол отменили. Здесь все справедливо.

А вот во втором моменте на 56-й минуте и тоже после углового у ворот Кучеренко было совершено нападение на вратаря, - говорит Мирослав Ступар. - Кучеренко намеревался сыграть на выходе, сделал шаг вперед, чтобы достать мяч, но ему помешал это сделать Сарапий. Игрок "Полесья" выставил руку перед вратарем, придержал и не дал возможности голкиперу выпрыгнуть вверх. После чего Крушинский забил гол. Балакин не усмотрел нарушения против вратаря, а Пасхал на этот раз не вмешался и засчитал гол. Явная ошибка. В площади ворот не разрешается блокировать вратаря и входить с ним в контакт. К сожалению, имеем результативную ошибку нашего лучшего арбитра Балакина, которая привела к поражению команды ЛНЗ.

Напомним, что гол, забитый Чоботенко, стал единственным в матче, поэтому принес победу "Полесью". О фоле во время голевой атаки после матча говорил также наставник ЛНЗ Роман Григорчук.

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
29.03.2025 в 07:48
Гра забудеться...А три бали на користь АТБ залишаться,та ще й премія суддям...
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
29.03.2025 в 07:48
Гра забудеться...А три бали на користь АТБ залишаться,та ще й премія суддям...
Ответить
0
1

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