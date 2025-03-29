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Левый Берег – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Левый Берег – Александрия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Лівий Берег
Обе команды прекрасно выступают в весенней части сезона, одержав по 3 победы в 4-х матчах. "Александрия" неожиданно борется за чемпионство, а "Левый Берег" благодаря успехам весной сделал себе гандикап перед зоной вылета.
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Поединок двадцать второго тура УПЛ сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Александрия" состоится в субботу, 29 марта 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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