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Рух - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Динамо: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Динамо
Дерби всей Украины - противостояние Львова и Киева. В городе Льва молодая команда Виталия Пономарева будет принимать лидера первенства в лице "Динамо" Александра Шовковского.
Первая встреча между этими коллективами в этом сезоне завершилась нулевой ничьей. На данный момент "Рух" имеет в своем активе 26 очков, а динамовцы в свою очередь за 21 тур набрали 51 зачетный балл.
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Поединок 22-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Рух" - "Динамо" состоится в субботу, 29-го марта 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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