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Рух - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух - Динамо: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Динамо

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Дерби всей Украины - противостояние Львова и Киева. В городе Льва молодая команда Виталия Пономарева будет принимать лидера первенства в лице "Динамо" Александра Шовковского.

Первая встреча между этими коллективами в этом сезоне завершилась нулевой ничьей. На данный момент "Рух" имеет в своем активе 26 очков, а динамовцы в свою очередь за 21 тур набрали 51 зачетный балл.

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Поединок 22-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Рух "Рух" - "Динамо" Динамо состоится в субботу, 29-го марта 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Рух - Динамо
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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