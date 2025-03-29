Рух - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Дерби всей Украины - противостояние Львова и Киева. В городе Льва молодая команда Виталия Пономарева будет принимать лидера первенства в лице "Динамо" Александра Шовковского.

Первая встреча между этими коллективами в этом сезоне завершилась нулевой ничьей. На данный момент "Рух" имеет в своем активе 26 очков, а динамовцы в свою очередь за 21 тур набрали 51 зачетный балл.

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Поединок 22-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Рух" - "Динамо" состоится в субботу, 29-го марта 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рух - Динамо Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>