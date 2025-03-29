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Защитник ЛНЗ - после 0:1 от Полесья: Как-то боялись играть до пропущенного мяча

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Защитник ЛНЗ - после 0:1 от Полесья: Как-то боялись играть до пропущенного мяча

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Защитник ЛНЗ Илья Путря проанализировал поражение от "Полесья" (0:1) в 22-м туре чемпионата Украины.

- Болезненное поражение для нас. Считаю, была более ничейная игра, но они разыграли свой стандарт, на который рассчитывали, поэтому мы проиграли. Конечно, это неприятно, но надо двигаться дальше и готовиться к "Черноморцу".

- Стал ли для вас пропущенный гол каким-то катализатором?

- Я бы сказал, что он нам дал немного эмоций. Мы немножко проснулись, потому что мы как-то боялись играть до пропущенного мяча, а когда пропустили - наверное, все поняли, что надо что-то делать, играть, атаковать.

У нас пошли моменты, начали играть более агрессивно, могли забить. Немножко нас разбудил этот гол.

- Ты играл на фланге против Александра Назаренко. Как можешь оценить его?

- Да что его оценивать? Он - игрок национальной сборной, это говорит само за себя. Классный игрок, больше нечего сказать.

- Думаю, ты точно видел, что в "Черноморце" сменился тренерский штаб. Как будете настраиваться на эту игру? Поможет ли это вам каким-то образом?

- Сейчас очень злой, пока не думаю о "Черноморце". Ну, поменялся штаб, но у нас есть свои задачи, мы хотим побеждать в каждой игре. Поэтому надо ехать и побеждать, - сказал Путря.

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Полесье (Житомир) Илья Путря ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
FC LNZ
Опубликовал: Александр Бураков
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