Ворскла – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Обе команды не очень успешно начали вторую часть сезона УПЛ. "Кривбасс" все дальше удаляется от еврокубковой зоны, хотя и имеет несколько недоигранных матчей. "Ворскла" только в предыдущем туре благодаря победе над "Рухом" поднялась из зоны переходных матчей.

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Поединок двадцать второго тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 30 марта 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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