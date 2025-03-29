"После сезона – это его личное дело": тренер Александрии прокомментировал будущее Калюжного

Помощник главного тренера “Александрии” Алексей Антонов прокомментировал будущее полузащитника команды Ивана Калюжного.

“В настоящее время Иван с нами, он работает и до конца сезона он будет играть в Александрии, а дальше – это уже его личное дело. Для нас сейчас Иван Калюжный – важный игрок. Самое важное, чтобы футболист выполнял требования тренера и был в хорошем физическом состоянии, что Иван и демонстрирует”, – сказал Антонов.

Контракт Калюжного с Александрией рассчитан до 30 июня. Он уже сейчас имеет право подписывать новое предварительное соглашение с другими клубами.

В этом сезоне на счету Ивана 20 матчей в УПЛ. Он забил один гол, отдал два ассиста и заработал семь желтых карточек. Калюжный провел только один тур – из-за перебора предупреждений.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 1,5 млн евро.