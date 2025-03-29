"Такие знания мне дали только он и Хуанде Рамос": Антонов рассказал, какой украинский тренер повлиял на него

Помощник главного тренера “Александрии” Алексей Антонов прокомментировал свою работу до прихода в состояние горожан.

“ – А о совместной работе с Юрием Морозом что можете сказать?

‒ У каждого тренера свой стиль и свое видение футбола. Это был сложный период для команды в целом. Так, как ребята, которые пришли в “Черноморец”, не имели опыта игры в УПЛ.

– Были ли какие-то предложения возглавить команду, может, из Первой лиги?

‒ Предложения были, но до конкретики дело не дошло. Потому не вижу смысла об этом говорить.

‒ Сейчас СМИ очень активно обсуждают методы работы Романа Григорчука, что можете сказать по этому поводу?

– Я, честно говоря, не хочу это комментировать. Григорчук – профессионал своего дела.

– Вы ведь очень много работали с Григорчуком, как игрок и тренер. Что можете о нем сказать?

‒ Тактически он дал мне много знаний, которых раньше никто не давал. Такие знания за всю мою карьеру давали только Григорчук и Рамос”, – сказал Антонов.