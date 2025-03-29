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Первый поединок субботы. Левый Берег и Александрия назвали стартовые составы на игру
Несколько изменений от Ротаня
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" примет "Александрию" в рамках 22-го тура УПЛ. Игра пройдет на стадионе "Левый Берег" в Киеве. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на матч.
"Левый Берег": Механив – Шаповал, Банада, Семенов, Соколов – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал.
Запасные: Сташкив, Караващенко, Астахов, Якимив, Самар, Приходько, Диего, Войцеховский, Галас, Кобзар, Когут, Ризнык.
"Александрия": Ермаков – Кравченко, Кампос, Копына, Мартынюк – Калюжный, Ковалец, Смирный – Цара, Филиппов, Безерра.
Запасные: Долгий, Кулаков, Мышнев, Ндика, Логинов, Шепелев, Ващенко, Беляев, Скорко, Джевани, Шостак, Макаренко.
Поединок начнется в 13:00, а
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