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Первый поединок субботы. Левый Берег и Александрия назвали стартовые составы на игру

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Несколько изменений от Ротаня

Первый поединок субботы. Левый Берег и Александрия назвали стартовые составы на игру

Фото: ФК Лівий Берег

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"Левый Берег" примет "Александрию" в рамках 22-го тура УПЛ. Игра пройдет на стадионе "Левый Берег" в Киеве. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на матч.

"Левый Берег": Механив – Шаповал, Банада, Семенов, Соколов – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал.

Запасные: Сташкив, Караващенко, Астахов, Якимив, Самар, Приходько, Диего, Войцеховский, Галас, Кобзар, Когут, Ризнык.

"Александрия": Ермаков – Кравченко, Кампос, Копына, Мартынюк – Калюжный, Ковалец, Смирный – Цара, Филиппов, Безерра.

Запасные: Долгий, Кулаков, Мышнев, Ндика, Логинов, Шепелев, Ващенко, Беляев, Скорко, Джевани, Шостак, Макаренко.

Поединок начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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