"Первое, что удивило, - это то, что ты должен думать за всех". Антонов поделился впечатлениями от тренерской работы

Тренер "Александрии" Алексей Антонов оценил, насколько хорошо команда подготовилась ко второй части сезона. Также рассказал, все ли удается в новой роли.

- Какую промежуточную оценку можете дать результатам "Александрии" в настоящее время?

- Оценивать команду будем по окончанию сезона.

- Расскажите подробнее о зимних сборах. Чего удалось достичь, а чего нет?

- Зимние сборы у нас прошли хорошо. У нас остались ведущие футболисты, точечно усилились новыми игроками. Считаю, что сборы прошли на достаточном уровне, были неплохие спарринги. Все, что было запланировано по работе - сделали и провели.

- Что можете сказать о новичках в команде?

- Вообще ребята хорошо влились в коллектив. Шепелев хорошо знает украинский чемпионат, нашу команду и тренерский штаб, поэтому для него такой особой адаптации не понадобилось. Иностранцам надо немного больше времени, но мы надеемся, что с каждой игрой, с каждой неделей тренировок они будут более понимать требования и улучшаться.

- А относительно последнего новичка Сергея Булецы? Насколько Сергей готов помогать и уже здесь и сейчас?

- Как говорил Руслан Петрович во флеш-зоне после одной из игр, мы знаем, почему его подписали. Но детальное знакомство в совместной работе только начинается, поэтому посмотрим, в каком он физическом состоянии и как быстро заиграет.

- Как началась ваша тренерская карьера?

- В 2019 году тренер Сергей Иванович Ковалец принял команду "Черноморец", который играл в Первой лиге, и предложил мне присоединиться к тренерскому штабу. Я согласился, хоть и не имел опыта. Одновременно учился на тренерскую лицензию А + В.

- Как быстро удалось адаптироваться к новой роли?

- Какие-то теоретические моменты где-то отличаются от практики, поэтому требовалось некоторое время, чтобы разобраться и получить необходимый опыт.

- А что вас удивило в тренерской работе, какие особенности от игрока к тренеру?

- Насколько я помню, первое, что удивило, - это то, что ты должен думать за всех. Когда ты игрок, ты сильно за это не переживаешь - выходишь на тренировку, выполняешь установки тренера и на этом все. Дальше твоя задача - восстановиться после тренировки. А когда ты тренер, то думаешь обо всех игроках, о персонале клуба, как правильно и эффективно построить тренировочный процесс.