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"Первое, что удивило, - это то, что ты должен думать за всех". Антонов поделился впечатлениями от тренерской работы
И оценил Александрию, которую тренирует
Фото: ФК Кремень
Тренер "Александрии" Алексей Антонов оценил, насколько хорошо команда подготовилась ко второй части сезона. Также рассказал, все ли удается в новой роли.
- Какую промежуточную оценку можете дать результатам "Александрии" в настоящее время?
- Оценивать команду будем по окончанию сезона.
- Расскажите подробнее о зимних сборах. Чего удалось достичь, а чего нет?
- Зимние сборы у нас прошли хорошо. У нас остались ведущие футболисты, точечно усилились новыми игроками. Считаю, что сборы прошли на достаточном уровне, были неплохие спарринги. Все, что было запланировано по работе - сделали и провели.
- Что можете сказать о новичках в команде?
- Вообще ребята хорошо влились в коллектив. Шепелев хорошо знает украинский чемпионат, нашу команду и тренерский штаб, поэтому для него такой особой адаптации не понадобилось. Иностранцам надо немного больше времени, но мы надеемся, что с каждой игрой, с каждой неделей тренировок они будут более понимать требования и улучшаться.
- А относительно последнего новичка Сергея Булецы? Насколько Сергей готов помогать и уже здесь и сейчас?
- Как говорил Руслан Петрович во флеш-зоне после одной из игр, мы знаем, почему его подписали. Но детальное знакомство в совместной работе только начинается, поэтому посмотрим, в каком он физическом состоянии и как быстро заиграет.
- Как началась ваша тренерская карьера?
- В 2019 году тренер Сергей Иванович Ковалец принял команду "Черноморец", который играл в Первой лиге, и предложил мне присоединиться к тренерскому штабу. Я согласился, хоть и не имел опыта. Одновременно учился на тренерскую лицензию А + В.
- Как быстро удалось адаптироваться к новой роли?
- Какие-то теоретические моменты где-то отличаются от практики, поэтому требовалось некоторое время, чтобы разобраться и получить необходимый опыт.
- А что вас удивило в тренерской работе, какие особенности от игрока к тренеру?
- Насколько я помню, первое, что удивило, - это то, что ты должен думать за всех. Когда ты игрок, ты сильно за это не переживаешь - выходишь на тренировку, выполняешь установки тренера и на этом все. Дальше твоя задача - восстановиться после тренировки. А когда ты тренер, то думаешь обо всех игроках, о персонале клуба, как правильно и эффективно построить тренировочный процесс.
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