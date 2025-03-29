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Ожидается максимальная поддержка. Левый Берег сообщил о продаже всех билетов на матч УПЛ
В условиях войны и такой максимум приятный
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" сообщил о продаже всех билетов на матч УПЛ.
Киевский клуб сообщил, что на матч с "Александрией" проданы все 1000 билетов. Это допустимый максимум в условиях военного положения.
"Благодарны каждому за вашу активность и поддержку. Ожидаем невероятной атмосферы на трибунах, которая вдохновит нашу команду на яркую игру. Увидимся на стадионе!" - написал клуб
Напомним, что матч между "Левым Берегом" и "Александрией" состоится 29 марта и начнётся в 13:00 по киевскому времени.
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До матча киевский клуб занимает 11-е место с 22-смя баллами, "Александрия" - вторая с 47-ю баллами.
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