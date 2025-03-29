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Киевское дерби. На матч Динамо - Левый Берег продали все билеты

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Киевское дерби. На матч Динамо - Левый Берег продали все билеты

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Киевское "Динамо" объявило, что продало все билеты на матч 23-го тура УПЛ против "Левого Берега". Произошло это за 10 дней до игры.

Напомним, что в условиях военного времени стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского может принять 1800 зрителей. В целом стадион рассчитан на 16 873 мест.

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Поединок 23-го тура УПЛ "Динамо" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 6-го апреля. Начало запланировано на 15:30.

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Динамо (Киев) стадион Динамо им Валерия Лобановского Левый берег (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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