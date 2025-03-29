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Второй матч субботы при максимальной посещаемости. Оболонь объявила о продаже всех билетов
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fc.obolon.ua
"Оболонь" объявила о продаже всех билетов на матч против "Шахтёра".
Киевский клуб сообщил, что в продаже не осталось билетов на домашний матч. "Оболонь" поблагодарила болельщиков и сообщила, что рассчитывает на максимальную поддержку.
"Спасибо за вашу поддержку! Теперь ждем незабываемую атмосферу на Оболонь Арене!
Просим приходить заблаговременно, чтобы избежать очередей. Вход будет открыт в 13:30!", - сообщил клуб.
Перед матчем "Оболонь" занимает 14-е место с 18-ю очками, "Шахтёр" - третий с 41-м баллом и игрой в запасе против "Кривбасса".
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Напомним, что матч "Оболони" с "Шахтёром" состоится 29 марта и начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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