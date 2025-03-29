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Гол со стандарта. Александрия вышла вперед в матче с Левым Берегом

Премьер-лига

Воспользовались своей сильной стороной

Гол со стандарта. Александрия вышла вперед в матче с Левым Берегом

Фото: УПЛ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Евгений Смирный на 13-й минуте открыл счет в поединке 22-го тура УПЛ с "Левым Берегом".

После навеса с углового Смирный выиграл борьбу на втором этаже, и отправил мяч в ворота "аистов".

Этот гол стал для Евгения вторым в нынешнем сезоне чемпионата Украины.

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