Гол со стандарта. Александрия вышла вперед в матче с Левым Берегом

Полузащитник "Александрии" Евгений Смирный на 13-й минуте открыл счет в поединке 22-го тура УПЛ с "Левым Берегом".

После навеса с углового Смирный выиграл борьбу на втором этаже, и отправил мяч в ворота "аистов".

Этот гол стал для Евгения вторым в нынешнем сезоне чемпионата Украины.