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В Киеве состоится второй матч с участием гранда. Стартовые составы на матч Оболонь – Шахтёр
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
В 22-м туре на "Оболонь-Арене" встретятся киевская "Оболонь" и донецкий "Шахтёр".
Сергей Шищенко поставил следующих футболистов в стартовый состав:
Марченко - Ильин, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк - Груша, Витенчук. Черненко, Бычек - Устименко
Марино Пушич выпустил следующих футболистов с первых минут
Резник - Тобиас, Бондарь, Грам, Энрике - Марлон - Бондаренко, Судаков - Алиссон, Эгиналду, Кевин
Это четвёртый матч между командами в УПЛ. В предыдущих трёх встречах побеждал "Шахтёр".
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До матча "Оболонь" занимает 14-е место с 18-ю баллами, "Шахтёр" расположился на третьем месте с 41-м баллом и матчем в запасе против "Кривбасса".
Встреча начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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