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В Киеве состоится второй матч с участием гранда. Стартовые составы на матч Оболонь – Шахтёр

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

В Киеве состоится второй матч с участием гранда. Стартовые составы на матч Оболонь – Шахтёр

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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В 22-м туре на "Оболонь-Арене" встретятся киевская "Оболонь" и донецкий "Шахтёр".

Сергей Шищенко поставил следующих футболистов в стартовый состав:

Марченко - Ильин, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк - Груша, Витенчук. Черненко, Бычек - Устименко

Марино Пушич выпустил следующих футболистов с первых минут

Резник - Тобиас, Бондарь, Грам, Энрике - Марлон - Бондаренко, Судаков - Алиссон, Эгиналду, Кевин

Это четвёртый матч между командами в УПЛ. В предыдущих трёх встречах побеждал "Шахтёр".

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До матча "Оболонь" занимает 14-е место с 18-ю баллами, "Шахтёр" расположился на третьем месте с 41-м баллом и матчем в запасе против "Кривбасса".

Встреча начнётся в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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