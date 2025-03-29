Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучер назвал игроков Черноморца, которые не сыграют против Карпат
Речь идет о трех футболистах
Фото: ФК Чорноморець
Новый главный тренер "Черноморца" Александр Кучер поделился новостями из лазарета одесского клуба.
"К сожалению, есть пациенты в лазарете. Это Артем Присюжнюк, Жоао Нето и Даниил Удод, который травмировался недавно. До ближайшего матча он не сможет восстановиться. Думаю, для этого понадобится две-три недели", - считает специалист.
Завтра, 30 марта, "Черноморец" сыграет на выезде против львовских "Карпат" в 22-м туре чемпионата Украины.
Читайте такжеИзвестно, когда Ракицкий сможет дебютировать за Черноморец
Популярное сейчас
- Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов уничтожили за минувшие сутки?
- "В площади ворот не разрешается...". Судейский эксперт заявил об ошибке лучшего арбитра Украины в одном из матчей УПЛ
- Камбэк Ракицкого в УПЛ, Бразилия без тренера и травма Куртуа. Главные новости за 28 марта
- Экс-капитан Ингульца: Кабинет Поворознюка я покинул с двумя мужчинами в военной форме
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы