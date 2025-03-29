Кучер назвал игроков Черноморца, которые не сыграют против Карпат

Новый главный тренер "Черноморца" Александр Кучер поделился новостями из лазарета одесского клуба.

"К сожалению, есть пациенты в лазарете. Это Артем Присюжнюк, Жоао Нето и Даниил Удод, который травмировался недавно. До ближайшего матча он не сможет восстановиться. Думаю, для этого понадобится две-три недели", - считает специалист.