  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кучер назвал игроков Черноморца, которые не сыграют против Карпат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер назвал игроков Черноморца, которые не сыграют против Карпат

Премьер-лига

Речь идет о трех футболистах

Кучер назвал игроков Черноморца, которые не сыграют против Карпат

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Новый главный тренер "Черноморца" Александр Кучер поделился новостями из лазарета одесского клуба.

"К сожалению, есть пациенты в лазарете. Это Артем Присюжнюк, Жоао Нето и Даниил Удод, который травмировался недавно. До ближайшего матча он не сможет восстановиться. Думаю, для этого понадобится две-три недели", - считает специалист.

Завтра, 30 марта, "Черноморец" сыграет на выезде против львовских "Карпат" в 22-м туре чемпионата Украины.

Читайте такжеИзвестно, когда Ракицкий сможет дебютировать за Черноморец

По теме
yellow-arrow
Оболонь – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
yellow-arrow
Левый Берег назвал время начала второго тайма матча против Александрии
yellow-arrow
Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александр Кучер Черноморец (Одесса) травмы Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости