Лидер Левого Берега оценил пройденную часть сезона для команды

Вингер "Левого Берега" Олег Синица прокомментировал игру и результаты команды в пройденном этапе сезона. Игрок рассказал о нескольких матчах.

‒ Как "Левый Берег" проводит паузу на матчи сборных?

‒ Отдохнули несколько дней, побывали дома, сейчас уже приступаем к работе и готовимся к следующему туру – матчу против ФК "Александрия".

‒ Как оцениваете игру и результаты "Левого Берега" после обновления сезона?

‒ Сыграли не так много игр, поэтому оценивать, наверное, нужно уже по концу сезона, пока рано подводить даже промежуточные итоги.

‒ Если коротко – положительно или отрицательно?

‒ Пока положительно. Дальше Бог покажет, как будет.

‒ После обновления чемпионата "Левый Берег" проиграл только один матч - "Шахтеру". Прокомментируйте, пожалуйста, матч.

‒ Трудный матч, знали, с кем мы будем играть, с игроками какого уровня. Всем понятно, что за клуб – "Шахтер". Настраивались на трудный матч, он таким и вышел. Чтобы брать какие-то зачетные баллы с "Шахтером", нужно забивать хотя бы один гол. "Левый Берег" свои моменты не использовал в первом тайме, а во втором – "Шахтер" забил и победил. Поэтому таков результат.

‒ Расскажите, пожалуйста, о моменте с автоголом "Верес": в этом эпизоде ​​вы непосредственно приняли участие.

‒ Я получил мяч от Олега Соколова на фланге. Удалось обыграть, по-моему, опорного полузащитника. Уже делал передачу на нашего нападающего, но она до него не дошла, так получилось, что защитник срезал мяч в свои ворота.

– В 21-м туре вы должны играть в Кривом Роге, однако сразу несколько раз матч прерывала воздушная тревога и его не удалось провести. Где, по вашему мнению, нужно доиграть матч с "Кривбассом"?

– Я это не решаю. От меня мало что зависит в этой ситуации. Где скажут, там и будем доигрывать. Могу сказать так: люди в Кривом Роге тоже хотят ходить на футбол. Если их администрация разрешает матчи, то можно играть.