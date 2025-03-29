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Второй тайм матча между Левым Берегом и Александрией отложен
Таковы реалии
Фото: ФК Лівий Берег
Второй тайм матча между "Левым Берегом" и "Александрией" отложен.
В Киевской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы не сообщили причину опасности.
Из-за этого второй тайм матча пришлось отложить.
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Напомним, что после первого тайма "Александрия" выигрывала 1:0 благодаря голу Смирного на 13-й минуте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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