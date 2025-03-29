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Второй тайм матча между Левым Берегом и Александрией отложен

Премьер-лига

Таковы реалии

Второй тайм матча между Левым Берегом и Александрией отложен

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

Второй тайм матча между "Левым Берегом" и "Александрией" отложен.

В Киевской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы не сообщили причину опасности.

Второй тайм матча между Левым Берегом и Александрией отложен - изображение 1

Из-за этого второй тайм матча пришлось отложить.

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Напомним, что после первого тайма "Александрия" выигрывала 1:0 благодаря голу Смирного на 13-й минуте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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