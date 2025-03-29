Их же оружием. УПЛ. 22 тур. Оболонь - Шахтер 0:2

Итак, после паузы на матчи сборных с плачевным для нас результатом, наконец-то вернулась родная УПЛ, и в матче 22-го тура "Оболонь" принимала "Шахтер".

Обе команды схоже начали весеннюю часть сезона. "Пивовары" в двух первых матчах взяли 4 очка, после чего, правда сбавили темп и два раза проиграли, при этом в последнем туре получив болезненный разгром 0:4 от ЛНЗ.

"Шахтер" также начал весну с двух побед, но затем внезапно расписал две ничьи (с "Кривбассом" и "Карпатами"). В итоге, дело дошло до того, что после последнего тура Пушич на всю страну заявил, что "горняки" уже проиграли чемпионство. Такие откровенные заявления вызвали просто шквал эмоций, по большей степени негативных, как от болельщиков, так и СМИ.

Но, заявление и чемпионство – дело одно, а доигрывать чемпионат нужно в любом случае, и "Шахтеру" в том числе.

Вместо дисквалифицированного в центре обороны Матвиенко Пушич довольно неожиданно выпустил Грама, в центре вышли давние друзья Судаков и Бондаренко, а на острие тренер сделал выбор в пользу Эгиналду.

У "Оболони" в ворота вернулся 18-летний Марченко, который два матча пропустил из-за болезни. В обороне Шищенко решил сыграть в три центрбека, а в атаку были о поправлены Устименко на острие при поддержке фланговых Груши и Бычека.

Первый там команды провели ожидаемо. "Шахтер" завладел инициативой, а "Оболонь" сосредоточилась на обороне. При этом не сказать, что игра была интересной.

У "горняков" слева был активен Кевин – старался забегать, обострять, и уже на 4-й минуте выдал пас на Судакова, который хоть и с острого угла, но на силу дал в перекладину.

Течение игры при владении "Шахтера" продолжалось, хоть и без моментов, но на 22-й минуте "горняки" смогли сделать взрыв – Бондаренко навесил все с того же левого фланга после розыгрыша углового, и "маленький" Эгиналду перевисев "больших" центрбеков "Оболони" головой скинул мяч в сетку. 1:0.

Оставшееся в первом тайме время "Шахтер" провел спокойно. В самой концовке "горняки" получили право на опасный штрафной метров с 20-ти, но Судаков и Бондаренко перемудрили с розыгрышем вместо прямого удара.

Второй тайм начался пресно. "Шахтер" всем свои видом показывал, что ему нужно три очка, а каким способом – неважно. Отдав мяч "пивоварам" "горняки" наблюдали, что из этого выйдет. Но выходило немногое…

В атаке "Оболонь" выглядит традиционно не так хорошо, как в обороне. Нет, пару подходов киевляне создали, и даже с намеком на моменты, но все это было не то..Еще и молодой Марченко привез момент для "Шахтера" - ошибся на выходе, а затем в героическом прыжке спасал ворота после удара Кевина.

"Оболонь" в силу способностей пробывала придумать что-то в концовке, но пропустила второй. Кевин на фланге сделал вещи, прошел двух соперников и отдал под удар 20-летнему Глущенко, который вышел на замену и забил свой первый гол в УПЛ.

2:0, вроде и уверенная победа "горняков", но по игре это было статично… В традициях той же "Оболони", ну или "Динамо". Без задора, но с тремя очками. Впрочем, а что на данный момент Пушичу еще надо…

22-й тур УПЛ, сезон 2024/25

29 марта, Киев, стадион "Оболонь Арена"

Судья: Андрей Коваленко (Полтава)

"Оболонь" (Киев)– "Шахтер" (Донецк) 0:2

Голы: Эгиналду (22), Глущенко (89)

Предупреждения: Витенчук, Приймак

"Оболонь": Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Бычек (Суханов, 71), Черненко (Курко, 62), Витенчук (Тарануха, 71), Груша (Слободян, 79), Устименко (Теслюк, 79)

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Грам, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко (Глущенко, 77), Судаков (Назарина, 77), Алиссон (Педриньо, 61), Кевин, Эгиналду