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Их же оружием. УПЛ. 22 тур. Оболонь - Шахтер 0:2

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер в не самой яркой игре обыграл Оболонь

Их же оружием. УПЛ. 22 тур. Оболонь - Шахтер 0:2

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, после паузы на матчи сборных с плачевным для нас результатом, наконец-то вернулась родная УПЛ, и в матче 22-го тура "Оболонь" принимала "Шахтер".

Обе команды схоже начали весеннюю часть сезона. "Пивовары" в двух первых матчах взяли 4 очка, после чего, правда сбавили темп и два раза проиграли, при этом в последнем туре получив болезненный разгром 0:4 от ЛНЗ.

"Шахтер" также начал весну с двух побед, но затем внезапно расписал две ничьи (с "Кривбассом" и "Карпатами"). В итоге, дело дошло до того, что после последнего тура Пушич на всю страну заявил, что "горняки" уже проиграли чемпионство. Такие откровенные заявления вызвали просто шквал эмоций, по большей степени негативных, как от болельщиков, так и СМИ.

Но, заявление и чемпионство – дело одно, а доигрывать чемпионат нужно в любом случае, и "Шахтеру" в том числе.

Вместо дисквалифицированного в центре обороны Матвиенко Пушич довольно неожиданно выпустил Грама, в центре вышли давние друзья Судаков и Бондаренко, а на острие тренер сделал выбор в пользу Эгиналду.

У "Оболони" в ворота вернулся 18-летний Марченко, который два матча пропустил из-за болезни. В обороне Шищенко решил сыграть в три центрбека, а в атаку были о поправлены Устименко на острие при поддержке фланговых Груши и Бычека.

Первый там команды провели ожидаемо. "Шахтер" завладел инициативой, а "Оболонь" сосредоточилась на обороне. При этом не сказать, что игра была интересной.

У "горняков" слева был активен Кевин – старался забегать, обострять, и уже на 4-й минуте выдал пас на Судакова, который хоть и с острого угла, но на силу дал в перекладину.

Течение игры при владении "Шахтера" продолжалось, хоть и без моментов, но на 22-й минуте "горняки" смогли сделать взрыв – Бондаренко навесил все с того же левого фланга после розыгрыша углового, и "маленький" Эгиналду перевисев "больших" центрбеков "Оболони" головой скинул мяч в сетку. 1:0.

Оставшееся в первом тайме время "Шахтер" провел спокойно. В самой концовке "горняки" получили право на опасный штрафной метров с 20-ти, но Судаков и Бондаренко перемудрили с розыгрышем вместо прямого удара.

Второй тайм начался пресно. "Шахтер" всем свои видом показывал, что ему нужно три очка, а каким способом – неважно. Отдав мяч "пивоварам" "горняки" наблюдали, что из этого выйдет. Но выходило немногое…

В атаке "Оболонь" выглядит традиционно не так хорошо, как в обороне. Нет, пару подходов киевляне создали, и даже с намеком на моменты, но все это было не то..Еще и молодой Марченко привез момент для "Шахтера" - ошибся на выходе, а затем в героическом прыжке спасал ворота после удара Кевина.

"Оболонь" в силу способностей пробывала придумать что-то в концовке, но пропустила второй. Кевин на фланге сделал вещи, прошел двух соперников и отдал под удар 20-летнему Глущенко, который вышел на замену и забил свой первый гол в УПЛ.

2:0, вроде и уверенная победа "горняков", но по игре это было статично… В традициях той же "Оболони", ну или "Динамо". Без задора, но с тремя очками. Впрочем, а что на данный момент Пушичу еще надо…

22-й тур УПЛ, сезон 2024/25

29 марта, Киев, стадион "Оболонь Арена"

Судья: Андрей Коваленко (Полтава)

"Оболонь" (Киев)– "Шахтер" (Донецк) 0:2

Голы: Эгиналду (22), Глущенко (89)

Предупреждения: Витенчук, Приймак

"Оболонь": Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Бычек (Суханов, 71), Черненко (Курко, 62), Витенчук (Тарануха, 71), Груша (Слободян, 79), Устименко (Теслюк, 79)

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Грам, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко (Глущенко, 77), Судаков (Назарина, 77), Алиссон (Педриньо, 61), Кевин, Эгиналду

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1 голосов
Комментарии
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Море23 (Одесса)
29.03.2025 в 18:40
Ужасная игра .весь чемпионат новый состав в каждой игре.играют кто в лес кто по дрова .гнать пушича нах
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Комментарии 13
Море23 (Одесса)
29.03.2025 в 18:40
Ужасная игра .весь чемпионат новый состав в каждой игре.играют кто в лес кто по дрова .гнать пушича нах
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0
4
Геродот (Винница)
29.03.2025 в 17:58
Шахтер победил, 3 очка есть, но удовлетворения от их игры нет. Играют как-то натужно, без особой мысли, часто как Бог на душу положит. Закономерно, что на третьем месте находятся. Видимо, причина в главном тренере Пушиче. Весь сезон команду лихорадит, и это несмотря на солидные финансовые вливания в приобретение новичков. Вот и сегодня с трудом домучили команду , находящуюся в зоне вылета. На мой взгляд, Пушич себя исчерпал, не может наладить игру команды и ему пора на выход.
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Manowar (Харьков)
29.03.2025 в 17:43
если пушич в команде значит шахтер и в следущем сезоне будет без золота. Ха-ха-ха...
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4
aleks68
29.03.2025 в 17:46
ходить умеешь?вот и иди на.... где будет в следующем сезоне твоя алеександрия?там где днепр-1?жажа-долб....б
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Manowar (Харьков)
29.03.2025 в 17:48
в следущем сезоне я болею за свою родную команду, которая сразу начнёт бороцца за первое место. Ты понял даун о ком я??
 
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aleks68
29.03.2025 в 18:01
даун это ты ишак упёртый.твой металлист 1925 ещё не вышел в упл.все за кого ты ..... болеешь оказываются в .опе.купайся в дерьме,глотай и не гавкай.перед матчем сборной ты тут мечтал о 3:0 и обещал реброву золотые горы,как раньше максимову и кучеру.что получил в итоге?сейчас целуешь в зад ротаня.обделаешься и с ним.
 
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aleks68
29.03.2025 в 17:48
ходить умеешь?вот и иди ..... жажа- тупой дятел
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lucky_guy
29.03.2025 в 17:40
команда яка 2 транферних вікна поспіль витрачає по 30 мільйонів ледве дотиснула Оболонь. Пушича треба змінювати, бо думки на полі немає
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.03.2025 в 17:32
Дуже погано
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.03.2025 в 17:29
с победой!
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2
1
aleks68
29.03.2025 в 17:35
если честно радоваться нечему.пушича по хорошему гнать надо за отношение к своим обязанностям.эти недели отпусков выходят нам боком.полная расхлябанность на поле
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.03.2025 в 17:45
состав на игру постоянно меняется - откуда сыгранность будет?
 
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aleks68
29.03.2025 в 18:52
у них было девять выходных???девять.команда ничем не занималась?ладно сборники разъехались.остальные должны были умирать на тренировках.руководству клуба на всё наплевать?зачем тратить бешенные деньги на трансферы и не получать результат.
 
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