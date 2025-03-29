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Левый Берег назвал время начала второго тайма матча против Александрии
Матч прерывали из-за воздушной тревоги
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" назвал время начала второго тайма матча против "Александрии".
Киевский клуб сообщил, что матч возобновится в 15:05.
Напомним, что второй тайм матча "Левый Берег" - "Александрия" был отложен из-за воздушной тревоги в Киевской области. Сигнал опасности был активен с 14:01 – 14:48.
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После первого тайма "Александрия" благодаря голу Смирного ведёт в счёте.
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