УПЛ. Левый Берег – Александрия 0:1. Победа на классе

Субботнюю программу 22-го в украинской Премьер-Лиге открывали очным поединком "Левый Берег" и "Александрия".

Относительно стартовых составов, то Виталий Первак решил не менять победный состав. На поле вышли те же игроки, которые обыграли "Верес" на домашнем стадионе.

У "Александрии" довольно неожиданно было много изменений. Даже в заявку не попал Шабанов, которого в центре защиты сменил Копина. На скамейке запасных остались Шепелев и Мышнев, которых в старте заменили Ковалец и Смирный.

С первых минут "Александрия" доминировала на поле, но хозяева играли компактно и не давали ничего создавать сопернику. Сами же киевляне при случае пытались выбегать в контратаки. К примеру, на 3-й минуте Кампуш обрезался в центре поля и сразу же сфолил против Когута, который мог выходить на оперативное пространство. Владимир Новохатний явно пожалел центрбека александрийцев, не показав ему желтую карточку.

Цара активно несколько раз уходил в обыгрыш на нескольких соперников, но постоянно терял при этом мяч.

Навес со штрафного от Цары замкнул Смирный, но Механив перевел круглого на угловой. И уже этот стандарт оказался результативным. Смирный выиграл борьбу у Дедуха и метров 7 замкнул подачу с углового от Никиты Кравченко. 0:1.

После пропущенного гола "Левый Берег" стал более активно идти вперед, но создать что-то опасное сразу не получилось. Очень много мелких фолов фиксировалось со стороны обеих команд, что постоянно сбивало темп игры.

Во второй половине первого тайма "Александрия" снова вернула мяч под свой контроль. Безерра на фланге разобрался с защитником и пробил из-под него в ближний угол, но Механив справился с ударом.

Во время контратаки Цара отыграл на Беззеру, который поселился в штрафной и потерял шанс пробить по воротам. В конце тайма вновь возник момент у ворот "Левого Берега" после углового. В этот раз тоже пробивал Смирный, но защитник не позволил нанести акцентированный удар.

В общем, первый тайм прошел при небольшом преимуществе "Александрии", поэтому результат на табло закономерен.

В перерыве матча в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога, поэтому матч прерван. Приблизительно час отдыхали команды и снова вышли на поле.

Первый опасный момент во втором тайме создали гости. Безерра получил передачу между линиями, красиво развернулся и направил мяч мимо Механива, но стойка спасла "Левый Берег" от второго пропущенного гола.

Фолом Соколова на фланге против Мартынюка завершилась атака "Левого Берега" правым флангом. Беззера с правого фланга штрафной пробил в ближний угол в руки Механиву. Через несколько минут удар Калюжного метров с 18 пролетел над перекладиной.

Тарас Галас выполнил подачу в штрафную с правого фланга, а Богдан Кобзарь лишь немного не дотянулся до мяча. Лучший момент киевлян в матче. Еще один полумомент имел Андрей Ризнык, но Ермаков легко справился с его ударом.

Подачу Кравченко в штрафную прервал Приходько, а прострел Беляева с левого фланга выбили защитники хозяев. "Левый Берег" так и не сумел ничего создать у ворот соперника в последние минуты.

"Александрия" закономерно побеждает и приближается к "Динамо", которое свой матч сыграет сегодня, на расстояние одного очка. Киевляне же остались на 11-й позиции.

22-й тур УПЛ

Киев. "Левый Берег"

"Левый Берег" - "Александрия" 0:1

Голы: Смирный, 13

"Левый Берег": Механив - Шаповал, Семенов, Банада, Соколов - Дедух (Диего, 88), М. Когут (Ризнык, 63), Косовский (Приходько, 63) - Шастал (Галас, 63), Сухоручко (Кобзарь, 46), Синица.

"Александрия": Ермаков - Мартынюк, Копина, Кампуш, Кравченко - Калюжный, Смирный (Мишнев, 60), Ковалец (Шепелев, 60) - Цара (Беляев, 60), Филиппов (Кулаков, 69), Безерра (Джованни, 88).