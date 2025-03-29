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Шахтёр шикарным ударом открыл счёт в матче с Оболонью. Видео гола
Четвёртый гол бразильца
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Шахтёр" шикарным ударом открыл счёт в матче с "Оболонью".
Алиссон на фланге нашёл Бондаренко. Украинец сделал длинную передачу в штрафную, где находился Эгиналду. Бразилец головой на 22-й минуте поразил ворота киевской команды.
Видео гола:
Это 4-й гол бразильца в 16-ти матчах.
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Источник:Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
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