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Шахтёр шикарным ударом открыл счёт в матче с Оболонью. Видео гола

Премьер-лига
Обновлено

Четвёртый гол бразильца

Шахтёр шикарным ударом открыл счёт в матче с Оболонью. Видео гола

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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"Шахтёр" шикарным ударом открыл счёт в матче с "Оболонью".

Алиссон на фланге нашёл Бондаренко. Украинец сделал длинную передачу в штрафную, где находился Эгиналду. Бразилец головой на 22-й минуте поразил ворота киевской команды.

Видео гола:

Это 4-й гол бразильца в 16-ти матчах.

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Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев) Украинская Премьер-лига Эгиналдо
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Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
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