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ЛНЗ рассказал, кто исполнил первый символический удар в матче против Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Спасибо нашим защитникам

ЛНЗ рассказал, кто исполнил первый символический удар в матче против Полесья

Фото: ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" рассказал, кто исполнил первый символический удар в матче против "Полесья".

Удар выполнил черкасчанин Юрий Короп. Старший лейтенант, командир взвода ПТРК 209-го отдельного противотанкового дивизиона. Принимал участие в АТО.

В апреле 2022 года защитник попал в плен, защищая Мариуполь. Вернулся домой в рамках обмена пленными 5 февраля 2025-го года, проведя в неволе почти 3 года.

Клуб показал фотографии.

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Напомним, что "ЛНЗ" минимально проиграл "Полесье". Сейчас черкасский клуб занимает 10-е место, с 25-ю баллами.

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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