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ЛНЗ рассказал, кто исполнил первый символический удар в матче против Полесья
Спасибо нашим защитникам
Фото: ЛНЗ
"ЛНЗ" рассказал, кто исполнил первый символический удар в матче против "Полесья".
Удар выполнил черкасчанин Юрий Короп. Старший лейтенант, командир взвода ПТРК 209-го отдельного противотанкового дивизиона. Принимал участие в АТО.
В апреле 2022 года защитник попал в плен, защищая Мариуполь. Вернулся домой в рамках обмена пленными 5 февраля 2025-го года, проведя в неволе почти 3 года.
Клуб показал фотографии.
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Напомним, что "ЛНЗ" минимально проиграл "Полесье". Сейчас черкасский клуб занимает 10-е место, с 25-ю баллами.
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