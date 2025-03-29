"ЛНЗ" рассказал, кто исполнил первый символический удар в матче против "Полесья".

Удар выполнил черкасчанин Юрий Короп. Старший лейтенант, командир взвода ПТРК 209-го отдельного противотанкового дивизиона. Принимал участие в АТО.

В апреле 2022 года защитник попал в плен, защищая Мариуполь. Вернулся домой в рамках обмена пленными 5 февраля 2025-го года, проведя в неволе почти 3 года.

Клуб показал фотографии.

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Напомним, что "ЛНЗ" минимально проиграл "Полесье". Сейчас черкасский клуб занимает 10-е место, с 25-ю баллами.