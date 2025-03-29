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Судаков получил награду лучшего игрока 2024 года
Не прошло и трех месяцев
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Киеве состоялось награждение лучшего игрока 2024 года в Украинской Премьер-лиге. Хотя победитель был определен в конце декабря, свою награду он получил только сегодня.
Президент УПЛ Евгений Дикий вручил соответствующую статуэтку полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову перед матчем 22 тура чемпионата Украины между "Оболонью" и "горняками".
Напомним, что в тройке лидеров Судаков (379 баллов) с большим отрывом опередил Алексея Гуцуляка (187) и Александра Назаренко (112).
За ходом событий матча в Киеве следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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