Судаков получил награду лучшего игрока 2024 года

В Киеве состоялось награждение лучшего игрока 2024 года в Украинской Премьер-лиге. Хотя победитель был определен в конце декабря, свою награду он получил только сегодня.

Президент УПЛ Евгений Дикий вручил соответствующую статуэтку полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову перед матчем 22 тура чемпионата Украины между "Оболонью" и "горняками".

Напомним, что в тройке лидеров Судаков (379 баллов) с большим отрывом опередил Алексея Гуцуляка (187) и Александра Назаренко (112).

За ходом событий матча в Киеве следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.