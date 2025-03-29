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Левый Берег – Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча
Несчастливая минута стала счастливой для гостей
Фото: ФК Олександрія
В поединке 29 тура чемпионата Украины "Левый Берег" дома принимал "Александрию". Судьбу победителя матча решил единственный гол на 13-й минуте. Его создали бывшие динамовцы: Никита Кравченко ассистировал на Евгения Смирного. Подопечные Ротаня набрали очередные три очка и подступили вплотную к "Динамо" - отрыв составляет теперь один зачетный пункт.
УПЛ, 29 тур
"Левый Берег" - "Александрия" 0:1
Гол: Смирный 13
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