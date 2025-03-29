  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левый Берег – Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый Берег – Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига

Несчастливая минута стала счастливой для гостей

Левый Берег – Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 29 тура чемпионата Украины "Левый Берег" дома принимал "Александрию". Судьбу победителя матча решил единственный гол на 13-й минуте. Его создали бывшие динамовцы: Никита Кравченко ассистировал на Евгения Смирного. Подопечные Ротаня набрали очередные три очка и подступили вплотную к "Динамо" - отрыв составляет теперь один зачетный пункт.

УПЛ, 29 тур

"Левый Берег" - "Александрия" 0:1

Гол: Смирный 13

По теме
yellow-arrow
Конкуренты поджимают. Рух - Динамо. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Заключительный матч субботы. Рух и Динамо объявили стартовые составы
yellow-arrow
Судаков получил награду лучшего игрока 2024 года
ФК Александрия Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости