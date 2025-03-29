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Заключительный матч субботы. Рух и Динамо объявили стартовые составы

Премьер-лига

Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени

Заключительный матч субботы. Рух и Динамо объявили стартовые составы

shakhtar.com

Новина українською

На "Арене Львов" состоится заключительный матч субботы. Сыграет "Рух" против "Динамо" .

Виталий Пономарёв выпустил с первых минут следующих футболистов.

Ледвий – Слюбик, Дидик, Холод – Пидгурский – Китела, Притула. Пастух, Роман – Климчук, Карабин.

Александр Шовковский выбрал следующих игроков, которые выйдут со старта.

Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Ванат, Кабаев.

Это 9-я встреча между командами. 6 побед одержало "Динамо" и ещё было 2 ничьи.

До матча "Рух" занимает 9-е место с 26-ю баллами. "Динамо" - лидер турнирной таблицы с 51-м баллом.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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