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Заключительный матч субботы. Рух и Динамо объявили стартовые составы
Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени
shakhtar.com
На "Арене Львов" состоится заключительный матч субботы. Сыграет "Рух" против "Динамо" .
Виталий Пономарёв выпустил с первых минут следующих футболистов.
Ледвий – Слюбик, Дидик, Холод – Пидгурский – Китела, Притула. Пастух, Роман – Климчук, Карабин.
Александр Шовковский выбрал следующих игроков, которые выйдут со старта.
Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Ванат, Кабаев.
Это 9-я встреча между командами. 6 побед одержало "Динамо" и ещё было 2 ничьи.
До матча "Рух" занимает 9-е место с 26-ю баллами. "Динамо" - лидер турнирной таблицы с 51-м баллом.
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