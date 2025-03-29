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В конце матча. Шахтёр с большей вероятностью снимает вопросы о победителе матча. Видео гола
Первый гол украинца
Фото: Шахтар
"Шахтёр" забил гол "Оболони" на 88-й минуте.
Вратарь "горняков" Дмитрий Ризнык отдал длинную передачу в центр поля. Кевин подхватил мяч и побежал в штрафную "Оболони". Бразилец увидел Глущенко и отдал ему пас в свободных зоонах.
Украинец забил и удвоил счёт.
Видео гола:
Заметим, что это дебютный гол украинца.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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