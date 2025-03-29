Заря - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Заключительное противостояние 22-го тура УПЛ - битва середняка и одного из аутсайдеров. Первая встреча между этими коллективами в сезоне завершилась минимальной победой "Колоса" - 1:0.

Луганская команда находится в хорошей игровой форме, а ковалевцы проведут свой второй матч под руководством нового-старого наставника в лице Руслана Костышина.

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Поединок 22-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Заря" - "Колос" состоится в воскресенье, 30-го марта 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Заря - Колос Смотреть трансляцию