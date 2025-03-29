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Заря - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Колос
Заключительное противостояние 22-го тура УПЛ - битва середняка и одного из аутсайдеров. Первая встреча между этими коллективами в сезоне завершилась минимальной победой "Колоса" - 1:0.
Луганская команда находится в хорошей игровой форме, а ковалевцы проведут свой второй матч под руководством нового-старого наставника в лице Руслана Костышина.
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Поединок 22-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Заря" - "Колос" состоится в воскресенье, 30-го марта 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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