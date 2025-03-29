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УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне преподнесли львовянам урок индивидуального мастерства

УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс

Фото медіацентру ФК "Рух"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" неочевидное впечатление производит во второй части УПЛ в этом сезоне. Поэтому, ожидалось, что подопечные Александра Шовковского побегут вперед с первых секунд, чтобы реабилитироваться перед собственными болельщиками за прошлые блеклые поединки. Более того, на столичный коллектив давили победные результаты "Александрии" и "Шахтера" в этом туре. В то же время, как покажет матч - "Динамо" уверенно справилось с этим напряжением.

Так и произошло. Сценарий игры вряд ли кого-то удивлял. Киевляне спокойно большую часть игрового времени контролировали мяч, ну а львовянам была отведена роль второго номера. Активнее "бело-синие" действовали через фланги. В частности, обострять, смещаясь в центр, пытался Ярмоленко.

УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс - изображение 1

Динамовцы доминировали и довольно быстро открыли счет во встрече. "Конфетку"вырезал Буяльский, легким движением отыграв двух опопенентов. А Ванат уверенно прошил Ледвия и записал на свой счет уже 13-й забитый мяч в этом чемпионате. Классная индивидуальная работа от Виталия и Владислава.

УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс - изображение 2

После пропущенного мяча хозяева начали огрызаться. Со стороны "желто-черных" в конечном итоге возникали подходы к воротам Нещерета. Впрочем, до акцентированных ударов все же не доходило. Гости довольно грамотно и организованно держали оборону, перекрывая потенциальные направления развития атак львовян. А если футболистам в "черно-желтых" джерси все-таки удавалось просочиться между линиями, то динамовцы в таких случаях действовали максимально просто и банально выносили мяч в аут.

В конце концов, творить продолжали динамовцы. Чуть позже экватора первого тайма еще одна классная комбинационная атака гостей завершилась взятием ворот. Буяльский, Ярмоленко и Шапаренко в несколько ходов разобрали защитные ряды "Руха" на камешки. В итоге, Андрей подал, а Виталий добавил к своему ассисту еще и гол. Ледвий то вытащил этот удар, но сделал это уже после того как кожаный пересек линию ворот.

УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс - изображение 3

В перерыве хозяевам нужно было что-то менять. Потому что мяч то львовяне перехватывали, вперед продвигались, но в последней фазе атаки ну ничего не получалось у игроков "Руха". Под занавес первых 45 минут счет до разгромного мог довести тот же Ванат, и сделать это очень красиво. Однако, мяч после его удара в одно касание полетел прям в руки стража ворот львовян.

"Динамо" держало ход матча под абсолютным контролем и моментами даже позволяло себе куражиться Преимущество в классе было очевидным. Игра шла в одни ворота, как говорится. В первую очередь "бело-синие" качественно работали с мячом, и делали это на скорости.

УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс - изображение 4

Никаких сюрпризов, или какого-то чуда от "Руха" во второй половине не произошло. Казалось, что наоборот - киевляне как-то еще плотнее наседали и давили на своих соперников. Тем не менее, у львовян начали хотя бы появляться реальные моменты. Так вот в одном из эпизодов на ударную позицию неплохо вышел Карабин. Впоследствии еще прекрасная возможность была у Пидгурского. 15-й номер "Руха" пробил слета, но надежно отработал Нещерет, вытащив мяч из-под перекладины. Также перспективно на свидание один на один дважды выводили партнеры Климчука. Из опасного на этом, наверное, и все.

УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс - изображение 5

Ближе к последней трети матча силы начали покидать обе стороны. Только, если подопечным СаШо ненужно были бежать вперед, то "Рух" такое впечатление просто-напросто смирился со своим участием. Киевляне хоть и начали чаще допускать разрывы за своими спинами, однако быстро страховали друг друга.

Благодаря этому, коуч "Динамо" не стал тянуть до конца и дал отдохнуть своим лидерам, держа в голове следующие важные матчи. С поля практически одновременно ушли сразу четверо ключевых исполнителей: Шапаренко, Буяльский, Ванат и Ярмоленко. Позже свое место также уступит Попов.

УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс - изображение 6

"Динамо" на классе переигрывает "Рух" и не подпускает к себе конкурентов в борьбе за чемпионство. Уже через несколько дней команды Пономарева и Шовковского встретятся снова - здесь же во Львове, только на этот раз поединок пройдет под эгидой национального Кубка Украины. Команда же Пономарева имеет ощутимые (даже критические) проблемы с реализацией собственных моментов. На секунду, "желто-черные" в последний раз в рамках УПЛ забивали больше одного мяча за игру аж 30-го августа...

Фото медиацентра ФК "Рух"

22-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 29-е марта

Львов, "Арена Львов"

Рух "Рух" - "Динамо" Динамо 0:2

Голы: Ванат 11, Буяльский 30

"Рух": Ледвий, Слюбик, Дидык, Холод (Алмазбеков 77), Китела, Притула (Эдсон 57), Пидгурский (Тлумак 77), Пастух, Роман (Калинец 87), Климчук, Карабин (Рябов 57).

Запасные: Ванивский, Лях, Джума, Калинец, Горин, Ременяк, Рябов, Эдсон, Тлумак, Алмазбеков, Фаал, Рунич.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

"Динамо": Нещерет, Караваев, Попов (Биловар 80), Михавко, Дубинчак, Михайленко, Шапаренко (Рубчинский 70), Ярмоленко (Волошин 76), Буяльский (Пихаленок 70), Кабаев, Ванат (Герреро 70).

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Дячук, Лучкевич, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок, Пономаренко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Предупреждения: Кабаев 45, Пидгурский 52, Пихаленок 90+1.

Арбитр: Козыряцкий Максим.

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
29.03.2025 в 20:22
Постановочная игра закончилась с предсказуемым результатом.
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Комментарии 3
Kondor (Веселе)
29.03.2025 в 20:22
Постановочная игра закончилась с предсказуемым результатом.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.03.2025 в 20:03
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Spokoyno (Київ)
29.03.2025 в 19:59
Це набагато краще ніж один забили і відбиваємося Так команда нижче вартості Ваната чи Шапаренко не показник, але ми вже бачили, як ДК забивши намагається відбитися навіть від команд дна УПЛ! Вперед до чемпіонства... бо наступного сезону важко очікувати таких провалів у Ша... більше ні слова!
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