УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс

"Динамо" неочевидное впечатление производит во второй части УПЛ в этом сезоне. Поэтому, ожидалось, что подопечные Александра Шовковского побегут вперед с первых секунд, чтобы реабилитироваться перед собственными болельщиками за прошлые блеклые поединки. Более того, на столичный коллектив давили победные результаты "Александрии" и "Шахтера" в этом туре. В то же время, как покажет матч - "Динамо" уверенно справилось с этим напряжением.

Так и произошло. Сценарий игры вряд ли кого-то удивлял. Киевляне спокойно большую часть игрового времени контролировали мяч, ну а львовянам была отведена роль второго номера. Активнее "бело-синие" действовали через фланги. В частности, обострять, смещаясь в центр, пытался Ярмоленко.

Динамовцы доминировали и довольно быстро открыли счет во встрече. "Конфетку"вырезал Буяльский, легким движением отыграв двух опопенентов. А Ванат уверенно прошил Ледвия и записал на свой счет уже 13-й забитый мяч в этом чемпионате. Классная индивидуальная работа от Виталия и Владислава.

После пропущенного мяча хозяева начали огрызаться. Со стороны "желто-черных" в конечном итоге возникали подходы к воротам Нещерета. Впрочем, до акцентированных ударов все же не доходило. Гости довольно грамотно и организованно держали оборону, перекрывая потенциальные направления развития атак львовян. А если футболистам в "черно-желтых" джерси все-таки удавалось просочиться между линиями, то динамовцы в таких случаях действовали максимально просто и банально выносили мяч в аут.

В конце концов, творить продолжали динамовцы. Чуть позже экватора первого тайма еще одна классная комбинационная атака гостей завершилась взятием ворот. Буяльский, Ярмоленко и Шапаренко в несколько ходов разобрали защитные ряды "Руха" на камешки. В итоге, Андрей подал, а Виталий добавил к своему ассисту еще и гол. Ледвий то вытащил этот удар, но сделал это уже после того как кожаный пересек линию ворот.

В перерыве хозяевам нужно было что-то менять. Потому что мяч то львовяне перехватывали, вперед продвигались, но в последней фазе атаки ну ничего не получалось у игроков "Руха". Под занавес первых 45 минут счет до разгромного мог довести тот же Ванат, и сделать это очень красиво. Однако, мяч после его удара в одно касание полетел прям в руки стража ворот львовян.

"Динамо" держало ход матча под абсолютным контролем и моментами даже позволяло себе куражиться Преимущество в классе было очевидным. Игра шла в одни ворота, как говорится. В первую очередь "бело-синие" качественно работали с мячом, и делали это на скорости.

Никаких сюрпризов, или какого-то чуда от "Руха" во второй половине не произошло. Казалось, что наоборот - киевляне как-то еще плотнее наседали и давили на своих соперников. Тем не менее, у львовян начали хотя бы появляться реальные моменты. Так вот в одном из эпизодов на ударную позицию неплохо вышел Карабин. Впоследствии еще прекрасная возможность была у Пидгурского. 15-й номер "Руха" пробил слета, но надежно отработал Нещерет, вытащив мяч из-под перекладины. Также перспективно на свидание один на один дважды выводили партнеры Климчука. Из опасного на этом, наверное, и все.

Ближе к последней трети матча силы начали покидать обе стороны. Только, если подопечным СаШо ненужно были бежать вперед, то "Рух" такое впечатление просто-напросто смирился со своим участием. Киевляне хоть и начали чаще допускать разрывы за своими спинами, однако быстро страховали друг друга.

Благодаря этому, коуч "Динамо" не стал тянуть до конца и дал отдохнуть своим лидерам, держа в голове следующие важные матчи. С поля практически одновременно ушли сразу четверо ключевых исполнителей: Шапаренко, Буяльский, Ванат и Ярмоленко. Позже свое место также уступит Попов.

"Динамо" на классе переигрывает "Рух" и не подпускает к себе конкурентов в борьбе за чемпионство. Уже через несколько дней команды Пономарева и Шовковского встретятся снова - здесь же во Львове, только на этот раз поединок пройдет под эгидой национального Кубка Украины. Команда же Пономарева имеет ощутимые (даже критические) проблемы с реализацией собственных моментов. На секунду, "желто-черные" в последний раз в рамках УПЛ забивали больше одного мяча за игру аж 30-го августа...

Фото медиацентра ФК "Рух"

22-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 29-е марта

Львов, "Арена Львов"

Голы: Ванат 11, Буяльский 30

"Рух": Ледвий, Слюбик, Дидык, Холод (Алмазбеков 77), Китела, Притула (Эдсон 57), Пидгурский (Тлумак 77), Пастух, Роман (Калинец 87), Климчук, Карабин (Рябов 57).

Запасные: Ванивский, Лях, Джума, Калинец, Горин, Ременяк, Рябов, Эдсон, Тлумак, Алмазбеков, Фаал, Рунич.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

"Динамо": Нещерет, Караваев, Попов (Биловар 80), Михавко, Дубинчак, Михайленко, Шапаренко (Рубчинский 70), Ярмоленко (Волошин 76), Буяльский (Пихаленок 70), Кабаев, Ванат (Герреро 70).

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Дячук, Лучкевич, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок, Пономаренко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Предупреждения: Кабаев 45, Пидгурский 52, Пихаленок 90+1.

Арбитр: Козыряцкий Максим.