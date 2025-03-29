Сергей Шищенко о матче с Шахтером: Парни играли до конца

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко в эфире УПЛ ТВ рассказал впечатления от матча против "Шахтера".

Шищенко сказал, что команда рассчитывала перекрыть фланги "Шахтеру". Тренеру понравился второй тайм.

"100% не стыдно за команду. Понимали с кем играем, с чемпионами страны, поэтому мы построили тактическую схему 5-4-1. Мы рассчитывали перекрыть фланги "Шахтеру". Где-то у нас это получилось. Мы понимали какие игроки действуют на флангах, которые в середине поля.

Мы насытили фланги и центр поля. Понравился второй тайм. Очень благодарен парням, что они выдержали темп, который был. Они играли до конца, стремились завершить этот матч по-другому, но "Шахтер" опытом и мастерством закрыл этот матч на последних минутах.

Поэтому действиями ребят и отношением доволен, конечно, результатом нет. Если мы будем играть с такой интенсивностью, но не совсем замечательной дисциплиной, которая во многих моментах была, думаю, все у нас будет хорошо", - сказал Шищенко.