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Сергей Шищенко о матче с Шахтером: Парни играли до конца

Премьер-лига

Комментарий главного тренера Оболони

Сергей Шищенко о матче с Шахтером: Парни играли до конца

fc.obolon.ua

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Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко в эфире УПЛ ТВ рассказал впечатления от матча против "Шахтера".

Шищенко сказал, что команда рассчитывала перекрыть фланги "Шахтеру". Тренеру понравился второй тайм.

"100% не стыдно за команду. Понимали с кем играем, с чемпионами страны, поэтому мы построили тактическую схему 5-4-1. Мы рассчитывали перекрыть фланги "Шахтеру". Где-то у нас это получилось. Мы понимали какие игроки действуют на флангах, которые в середине поля.

Мы насытили фланги и центр поля. Понравился второй тайм. Очень благодарен парням, что они выдержали темп, который был. Они играли до конца, стремились завершить этот матч по-другому, но "Шахтер" опытом и мастерством закрыл этот матч на последних минутах.

Поэтому действиями ребят и отношением доволен, конечно, результатом нет. Если мы будем играть с такой интенсивностью, но не совсем замечательной дисциплиной, которая во многих моментах была, думаю, все у нас будет хорошо", - сказал Шищенко.

Также тренер отметил замены.

"Сработали замены, считаю что они улучшили игру. Свежие игроки вышли и где-то Шахтеру было трудновато с этим справляться, они усилили нашу игру", - сказал Шищенко.

Относительно ошибки Марченко, тренер сказал, что вратарю нужен опыт.

"Опыт. Мы все ошибаемся. И вратари. Ему нужно пройти этот путь. Это очень талантливый игрок", - заявил тренер.

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Напомним, что "Оболонь" уступила "Шахтеру" со счетом 0:2.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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