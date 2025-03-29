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Сергей Шищенко о матче с Шахтером: Парни играли до конца
Комментарий главного тренера Оболони
fc.obolon.ua
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко в эфире УПЛ ТВ рассказал впечатления от матча против "Шахтера".
Шищенко сказал, что команда рассчитывала перекрыть фланги "Шахтеру". Тренеру понравился второй тайм.
"100% не стыдно за команду. Понимали с кем играем, с чемпионами страны, поэтому мы построили тактическую схему 5-4-1. Мы рассчитывали перекрыть фланги "Шахтеру". Где-то у нас это получилось. Мы понимали какие игроки действуют на флангах, которые в середине поля.
Мы насытили фланги и центр поля. Понравился второй тайм. Очень благодарен парням, что они выдержали темп, который был. Они играли до конца, стремились завершить этот матч по-другому, но "Шахтер" опытом и мастерством закрыл этот матч на последних минутах.
Поэтому действиями ребят и отношением доволен, конечно, результатом нет. Если мы будем играть с такой интенсивностью, но не совсем замечательной дисциплиной, которая во многих моментах была, думаю, все у нас будет хорошо", - сказал Шищенко.
Также тренер отметил замены.
"Сработали замены, считаю что они улучшили игру. Свежие игроки вышли и где-то Шахтеру было трудновато с этим справляться, они усилили нашу игру", - сказал Шищенко.
Относительно ошибки Марченко, тренер сказал, что вратарю нужен опыт.
"Опыт. Мы все ошибаемся. И вратари. Ему нужно пройти этот путь. Это очень талантливый игрок", - заявил тренер.
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Напомним, что "Оболонь" уступила "Шахтеру" со счетом 0:2.
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