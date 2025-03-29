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Карпаты – Черноморец: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Карпаты – Черноморец: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

УПЛ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

30 марта в 22-м туре УПЛ 2024/25 львовские "Карпаты" дома сыграют против одесского "Черноморца".

Это будет первый матч Александра Кучера в качестве главного тренера "моряков".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

Читайте такжеКарпаты – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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