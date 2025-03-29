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Полузащитник Шахтёра сделал невероятный финт в матче против Оболони. Видео
Красота
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтёра" сделал невероятный финт в матче против "Оболони".
Кевин на 90+2-й минуте в противостоянии с Карасём выполнил финт радугу и оставил защитника ни с чем. Однако, полностью план реализовать не удалось – Ростислав Тарануха перехватил снаряд.
Видео финта Кевина:
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Напомним, что "Шахтёр" обыграл "Оболонь" со счётом 2:0 и занимает третье место с 44-ю баллами.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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