Полузащитник Шахтёра сделал невероятный финт в матче против Оболони. Видео

Полузащитник "Шахтёра" сделал невероятный финт в матче против "Оболони".

Кевин на 90+2-й минуте в противостоянии с Карасём выполнил финт радугу и оставил защитника ни с чем. Однако, полностью план реализовать не удалось – Ростислав Тарануха перехватил снаряд.

Видео финта Кевина:

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Напомним, что "Шахтёр" обыграл "Оболонь" со счётом 2:0 и занимает третье место с 44-ю баллами.