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Динамо удваивает преимущество в матче с Рухом. У Буяльского гол+пас
Столичная команда забила быстрый мяч
Динамо Київ
Отмечается на 12-й минуте встречи форвард киевлян Владислав Ванат. Шапаренко, находясь на левом фланге, классной передачей нашел Буяльского в штрафной, Виталий увидел движение Ваната к воротам и покатил Владиславу под удар – нападающий прошил голкипера хозяев в ближнем углу.
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Форвард лидера УПЛ забил 13-й гол в текущем первенстве. Еще трижды он отмечался в еврокубках и однажды – в Кубке Украины. В общей сложности на его счету 21 результативное действие в 35 встречах сезона 2024/25 в составе киевлян.
30-я минута встречи. Ярмоленко в рамках атаки отличился сразу двумя классными пасами: пяткой на Шапаренко, а затем результативным элегантным навесом на Буяльского – Виталий в касание замкнул, а Ледвий вынес мяч рукой уже из ворот.
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