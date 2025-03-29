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20-летний воспитанник Шахтера забил дебютный гол за команду в третьем своем матче

Премьер-лига

Вышел на замену Судакову

20-летний воспитанник Шахтера забил дебютный гол за команду в третьем своем матче

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
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В матче 22 тура чемпионата Украины "Шахтер" в гостях обыграл "Оболонь". Второй гол в поединке забил 20-летний питомец "горняков" Антон Глущенко.

Он вышел на поле вместо Георгия Судакова на 78 минуте, а уже на 89 отличился в воротах "пивоваров". Это его дебютный гол на взрослом уровне.

Глущенко провел последние четыре матча "Шахтера" на скамье для запасных, а сегодня впервые сыграл в УПЛ в этом году. Однако в сентябре 2024 года он провел четыре минуты в поединке против той же “Оболони”.

Его дебют за "Шахтер" состоялся в июне 2023 года в матче против "Ворсклы" – тогда Глущенко провел на поле 27 минут. То есть на счету Глущенко всего три встречи за первую команду "горняков".

Контракт молодого вингера с "Шахтером" рассчитан до лета 2028 года. Аналитический портал Tramsfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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